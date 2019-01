El Subaru Forester se actualiza este 2019, con versiones de GLP Automotores 04 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La cuarta generación del Subaru Forester se actualiza de cara a 2019, estrenando un ligero lavado de cara, que se materializa en nuevos detalles estéticos tanto en carrocería como en habitáculo, que se suman a un completo equipamiento enfocado a la seguridad y con la opción de convertirse en híbrido de GLP en su variante menos potente. El renovado SUV desembarca en los concesionarios españoles partiendo de los 29.400 euros.

La nueva entrega del Subaru Forester se desvelaba en el Salón de Nueva York 2018, pero acaba de recibir una nueva actualización para estrenar el recién inaugurado 2019. Si la nueva generación ya era continuista con la anterior, los cambios que encontramos en este retyling son mínimos y se reducen al apartado estético.

Ya disponible en los concesionarios españoles de Subaru, el SUV compacto sigue fiel a su esencia: cuando algo funciona, para qué cambiarlo. Y es que el Forester puede presumir de ser el modelo más vendido a nivel global de la marca nipona, siendo el segundo más vendido en nuestro mercado sólo por detrás del Subaru XV. Desde que se estrenara en 1997, registra 330.000 unidades comercializadas en Europa.

Concebido sobre la nueva plataforma del fabricante nipón Subaru Global Platform, arquitectura que comparte con el XV y el Impreza, el Subaru Forester 2019 mantiene los cambios que ya conocimos en el estreno de la cuarta generación, que encontrábamos principalmente en el lateral, con pasos de rueda más voluminosos y la nueva tercera luneta con línea ascendente.

A ello se suman unas nuevas molduras para los pasos de rueda y ligeros cambios en el frontal, que tienden hacia la deportividad en cada una de sus versiones, patrimonio hasta ahora exclusivo de su acabado más completo Executive Plus.

Al acceder al habitáculo encontramos unas molduras de nueva factura en la instrumentación, mientras que el maletero incorpora un nuevo suelo en PVC, que ofrece mayor durabilidad además de repeler el agua, en el que se añaden cuatro guías para que el equipaje deslice mejor en el momento de cargarlo.

El renovado Subaru Forester llega al mercado español asociado a un único bloque gasolina tetracilíndrico de 2.0 litros, que se gestiona mediante un cambio automático Lineartronic de variador contínuo y transmite toda su fuerza a las cuatro ruedas mediante la tracción total Symmetrical AWD, con reparto de par de 50 % por eje.

Este propulsor se ofrece en dos niveles de potencia, uno de 150 CV y otro que se sirve de la turboalimentación para llegar a los 240 CV y que es exclusivo del tope de gama.

Asimismo, el propulsor de 2.0 litros y 150 CV puede asociarse en cualquiera de los acabados que lo montan, todos menos el Executive Plus, a un sistema hibrido de Autogas (GLP) por 1.750 euros adicionales y así poder disfrutar del distintivo medioambiental ECO.

El Subaru Forester 2019 se ofrece en nuestro mercado asociado a cuatro niveles de acabado: Sport, Sport Plus, Executive y Executive Plus. Sin sobreprecio en cualquiera de sus versiones, equipa el paquete Subaru EyeSight enfocado a la tecnología de asistencia a la conducción.

Este pack dispone de hasta ocho sistemas de seguridad activa, como es el caso de la frenada de precolisión con asistencia automática, el control de crucero adaptativo, el avisador de salida de carril involuntaria, el asistente de mantenimiento de carril, el control del acelerador, el aviso de derrapado o el aviso de salida del coche delantero.