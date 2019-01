Subasta de Porsche 911 Carrera RS 2.7 de 1973, una belleza

El Porsche 911 Carrera RS 2.7, conocido como "cola de pato" por su particular alerón trasero, es uno de los nueveonce más míticos y deseados de la historia del longevo modelo, y nació para homologar en competición el Porsche 11 RSR 2.8 litros de Grupo 5.

Debido a su status dentro de la familia, no es un Porsche 911 especialmente barato. El próximo día 12 de enero la casa de subastas Silverstone Auctions pondrá a la venta una unidad de 1973, cuyo precio se estima en entre 375.000 y 420.000 euros (340.000-380.000 libras esterlinas).

Esta unidad en concreto, entregada en 1973 a su primer propietario a través del concesionario de Porsche en Hamburgo, Alemania, conserva su color de carrocería original, blanco Grand Prix, con detalles en verde Viper y llantas Fuchs a juego, aunque su carrocería fue restaurada completamente en 2017 por los especialistas de Premier Panel Skills.

Este Porsche 911 Carrera RS 2.7 se basó en el 911S 2.4 Coupé de 1973, y tuvo dos versiones diferentes: el Lightweight/Sport (M471), pensado como base para el RSR y por tanto enfocado a las carreras, y el Touring (M472), con la vista puesta en la carretera y que conservaba muchos de los componentes del interior del coche de serie (los Lightweight iban aligerados).

Entre ambas versiones hubo también diferencias a nivel de fabricación, como el paragolpes trasero, de acero en el Touring y de fibra de vidrio en el Lighweight, o elementos aligerados en éste último, como paneles de carrocería y cristales de menor grosos. Además, unas pocas unidades de la variante Touring no contaron con el alerón trasero "cola de pato", aunque la mayoría de propietarios lo añadieron después.

El motor 2.4 litros de 190 CV del 911S se mejoró notablemente, llevando la cilindrada del seis cilindros bóxer refrigerado por aire hasta los 2.7 litros. En la receta no faltaban pistones de aluminio, una relación de compresión de 8,5:1 o inyección mecánica Bosch. ¿El resultado? 210 CV a 6.300 rpm y 274 Nm de par máximo a 5.100 rpm. El bloque se asoció a una caja de cambios manual de cinco relaciones (Type 915).

El RS contaba con suspensión independiente en ambos ejes, así como frenos de disco en las cuatro ruedas. Con un peso ligeramente inferior a la tonelada, ofrecía un 0 a 100 km/h en unos 5,8 segundos y una velocidad máxima de 242 km/h.

Este ejemplar en concreto, con número de bastidor #9113601274 y volante a la izquierda, fue fabricado en mayo de 1973 con especificación Touring, y contaba con opcionales como reposacabezas, asientos deportivos, luz antiniebla trasera, sistema de audio Blaupunkt o un techo solar eléctrico (que hoy en día ya no tiene).

A lo largo de los años fue utilizado en diversas competiciones, razón por la que su motor original también fue sustituido, en concreto por un bloque más tardío, de 1974. El propietario actual, que posee el vehículo desde diciembre de 1996, lo ha utilizado también en rallies de clásicos (Rally de regularidad de Hockenheim, Mont Ventoux, Modena Cento Ore, Tour de España, etc...) y en algunos concursos de elegancia.