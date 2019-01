Confirmaron la detención de los cinco acusados

MAR DEL PLATA, 4 (NA) - La Justicia de Mar del Plata confirmó ayer la detención de los cinco acusados de violar a una adolescente de 14 años en un camping de la localidad balnearia de Miramar.

Según confirmaron fuentes judiciales a NA, el juez de Garantías Saúl Errandonea hizo lugar al pedido de la fiscal Florencia Salas, por lo que los imputados por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado" continuarán detenidos en la Unidad Penal 44 de Batán.

La medida fue tomada luego que este miércoles la fiscal le tomara declaración indagatoria a los imputados Lucas Pitman, de 21 años; Emanuel Díaz, de 23; Tomás Jaime, de 23; Roberto Costa, de 21, y Juan Cruz Villalba, de 23.

Además, según confirmaron las fuentes, en las próximas horas los detenidos serán sometidos a la extracción de sangre para cotejar con los rastros recogidos en la carpa en la que se habría llevado a cabo la violación múltiple, y a pericias toxicológicas, y esos resultados podrían estar en unos quince días.

En tanto, el juez Errandonea también ordenó analizar los teléfonos celulares de los detenidos.

"Esperamos los resultados periciales para la imputación de los hechos", dijo este jueves ante la prensa la fiscal, quien no se refirió a la participación de cada detenido, porque sostuvo que eso lo determinarán los resultados de las pericias.

Este miércoles, tras la declaración de los imputados, las partes no brindaron detalles de los testimonios, aunque en la prensa local trascendió que dos de los cinco detenidos habrían dicho que tuvieron relaciones sexuales con la menor, pero "sin violencia".

Los resultados de las pericias médicas realizados a la menor, según trascendió, no arrojaron resultados de heridas defensivas, aunque sí lesiones vaginales y anales.

En tanto, la fiscal aguardaba la fecha para tomarle declaración a la menor mediante una Cámara Gesell, la que se estima se produciría en los próximos días.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en el complejo turístico "El Durazno", ubicado en el kilómetro 1 de la Ruta 11, donde la menor había ido a pasar el fin de año junto a su familia.

Según la denuncia que los padres de la adolescente realizaron en la Comisaría de la Mujer de General Alvarado, en algún momento de la noche notaron que la chica no estaba y comenzaron a buscarla dentro de las instalaciones.

Más tarde la encontraron en una carpa ubicada en otro sector del balneario, rodeada de los agresores.

Los cinco detenidos, marplatenses y aficionados al surf, habían viajado desde Mar del Plata al camping de Miramar para pasar a fin de año en el predio, al igual que lo había hecho la adolescente, con su familia.

La menor fue encontrada alcoholizada y con señales de haber sido sometida sexualmente.