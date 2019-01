Carta de lectores Carta de Lectores 04 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Agradecimiento



Sr. Director:



Una vez escuché, que agradecer era propio de una persona bien nacida , y me di cuenta que es muy cierto. ¡Cuánto debemos agradecer!... La vida que Dios nos da, para hacerle honor día a día; honor en las luchas, en el dolor, en la alegría. Agradecer, la familia que cada uno constituye, junto a nuestros seres queridos, sangre de nuestra sangre, huesos de nuestros huesos, vida de nuestra vida.

Agradecer, el amor que recibimos y más aún el que podemos dar. Agradecer, la ayuda de los demás y darnos cuenta, que al dar somos los que más recibimos... Una palabra, un gesto, algo de nuestro tiempo... Poco o mucho, pero dar con Amor, es dar con el corazón; y eso es Grandioso.

Agradecer, estar como sea, como Dios quiere, pobres, ricos, tristes, alegres, satisfechos, insatisfechos. ¡Estamos vivos!... y como dice Joaquín Sabina, en una de sus canciones “Si me tocó bailar con la más fea, viví para contarlo”. En esta ocasión, quiero agradecer a mis lectores, por sus comentarios tan cordiales, que me invitan, a seguir transmitiendo mis sentimientos, con el sincero objetivo de hacer el bien. También agradecer a la comunidad del diario LA OPINION y muy especialmente, a un gran profesional y excelente ser humano, me estoy refiriendo a Pedro Ulman, en quien siempre se destaca, la cordialidad propia de la buena gente. ¡Gracias Pedro!.

Que este nuevo año, que iniciamos, Dios, nos bendiga e ilumine el camino a seguir.



Ana María Abuh Arias de Abeillé

Rafaela