Ingresó a su auto y le robó la cartera Policiales 04 de enero de 2019 Redacción Por Ocurrió en el barrio Juan de Garay. La cartera contenía una suma importante de dinero.

En la jornada del pasado miércoles, un malviviente ingresó al auto de una señora cuando esta estaba llegando a su casa y se llevó la cartera la cual proveía una suma importante de dinero y documentación de la víctima.

“Llegando a mi casa me encandilaron con la luz de una moto y un hombre se me metió en el auto, me llevaron la cartera la cual tenía documentación”, le contó la víctima a Radio ADN de nuestra ciudad. Además la mujer recibió por parte del malviviente agresiones físicas, según expresó.

Marisa, como se llama la mujer, confesó que la policía le dijo “que iban a ver, que es algo que sucede a menudo, que iban a ver cuál era la situación y la llamaban ante cualquier novedad”, completó.



APRENDIERON A

UN LADRÓN JUVENIL

Un individuo de 20 años resultó aprehendido y recuperaron bicicleta sustraída días atrás. El procedimiento se realizó

momentos en que personal policial efectuaba recorridas y al hacer paso por intersección de Av. E Salva y Av. 500 Millas observó al joven a bordo de una bicicleta quien al notar la presencia policial intentó darse a la fuga.

Rápidamente personal actuante lo interceptó metros más adelante y al consultarle por el birrodado no pudo establecer titularidad de la misma. Tras averiguaciones se constató que la bicicleta fue sustraída días atrás en perjuicio de un hombre. Se procedió al formal secuestro del vehículo siendo trasladado junto al aprehendido a sede policial a los fines pertinentes.