Macri: "Hay una Argentina que empieza a levantarse"

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 4 (NA).- El presidente Mauricio Macri encabezó ayer en Bariloche su primer acto oficial del año, al inaugurar junto al gobernador Alberto Weretilneck la ampliación del Gasoducto-Cordillerano Patagónico, donde sostuvo que obras de este tipo representan un "símbolo de la esperanza de una Argentina que empieza a levantarse".

"Todo lo que vale y es para siempre, cuesta y requiere que todos pongamos nuestro granito de arena", afirmó el jefe de Estado en medio de críticas planteadas contra el gobierno anterior por haber anunciado la obra dos veces y no haberla finalizado, según indicó.

Al respecto, aseguró que la obra dejó de ser de "la resignación y el abandono, a un símbolo de la esperanza de una argentina que empieza a levantarse".

El Presidente se expresó de este modo al encabezar en Bariloche su primera actividad oficial de 2019, en una breve interrupción a las vacaciones que comparte desde el 22 de diciembre con su esposa, Juliana Awada y su hija Antonia, en Villa la Angostura, Neuquén.

Macri llegó al predio del Gimnasio Municipal de Bariloche a bordo del helicóptero presidencial, donde fue recibido por Weretilneck, con quien mantuvo una reunión de unos 45 minutos antes de trasladarse a la sede local de Camuzzi Gas, la empresa a cargo de la ampliación del gasoducto.

El Presidente comentó que durante el encuentro con el gobernador hablaron "de lo bien que le va al turismo", no solo en Río Negro, sino en todo el país.

Con una vestimenta casual, de saco y zapatillas, el mandatario participó del acto, que duró unos 15 minutos, y al finalizar regresó a Villa la Angostura.

Sobre la iniciativa que dará gas a unas 22.000 personas en la ciudad de San Carlos de Bariloche, el presidente afirmó: "Acá había una obra que se había prometido en 2013, en el 2015 y cuando llegamos al gobierno, no había un solo metro de caño construido".

"Entendimos la importancia y la justicia de que esta obra se haga y la pusimos en marcha", señaló Macri, quien consideró: "Esto sucedió porque decidimos cambiar, pero no cambiar de gobierno o de partido político, sino cambiar con madurez la forma de encarar la vida cotidiana".

Macri destacó también que para el Gobierno es importante "terminar las obras" inconclusas "ligadas a la corrupción masiva" y explicó que "lo que estamos haciendo no solo nos permitirá" dar gas a los vecinos sino al "aparato productivo".

En ese sentido, subrayó que "un país que quiere crecer necesita energía", tras remarcar que el Yacimiento de Vaca Muerta le da al país la "oportunidad de exportar, como lo estamos haciendo con Chile".

Previamente, en la reunión que mantuvo con Weretilneck, además de abordar la cuestión del turismo, hablaron de obras clave para Río Negro y el gobernador confirmó luego que Macri le ratificó su compromiso de continuar las rutas nacionales 22 y 23.

También, el gobernador le planteó al jefe de Estado la crisis que afecta a los productores frutícolas de la provincia y un pedido de beneficios impositivos y postergación de pago de créditos, informaron medios locales.

Por último, abordaron la situación política de la provincia de cara a las elecciones de este año, en las que Weretilneck confirmó que buscará un nuevo mandato en medio de la polémica por la interpretación de la Constitución local, que establece como límite dos períodos consecutivos como gobernador.

No obstante, Weretilneck alega que asumió su primer período siendo vicegobernador y reemplazando al fallecido Carlos Soria, por lo que acudirá a la Corte Suprema de Justicia.

"Fui electo una sola vez como gobernador", insistió semanas atrás Weretilneck, quien podría recibir el apoyo de la Casa Rosada, ya que Cambiemos no cuenta en Río Negro con un candidato de peso en momentos en que Martín Soria, hijo del ex gobernador y cercano al kirchnerismo, se afianza como aspirante del peronismo a gobernar la provincia.