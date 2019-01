"Esta Maestría de UCES lo que hizo fue abrirme la mente"

Matías Perassi es ingeniero electrónico y trabaja como responsable de desarrollo de mercados para América Latina, como una nueva unidad de negocios que tiene la compañía DeLaval, una empresa del grupo Tetra Pak, oriunda de Suecia. Guido Pongolini, por su parte, es diseñador industrial y coordina la parte productiva, como Supply Chain Management, de la empresa familiar Abelardo Pongolini SRL.

Dos mundos que no están relacionados íntimamente con los negocios, el trajín de los mercados, los nuevos acuerdos, pero tomaron la decisión de comenzar a estudiar la Maestría en Negocios Internacionales que se da en la UCES Rafaela. ¿Por qué motivo? Porque entendieron que capacitarse y seguir sumando experiencias es lo que solicita el mercado laboral actual y además porque, según explica uno de ellos, “hoy simplemente con tener un título de grado ya no basta. Este posgrado te posiciona dentro de una organización muy distinto a tus demás compañeros, porque el valor agregado que te da es enorme”.

- Viniendo de dos mundos que no están relacionados íntimamente con los negocios, ¿por qué tomaron la decisión de hacer una Maestría en Negocios Internacionales?

- Perassi: Yo porque me relaciono con todos los países. Ahora lo que está utilizándose en las multinacionales es el concepto de shear services, que en lugar de tener una persona especializada en cada país, si bien la empresa está radicada en cada región, tiene un solo responsable globalmente. Entonces, después, en cada país hay personas que se encargan de ventas y que son las que consultan a este responsable. Así, se ahorran recursos. Frente a esto, a mí me faltaba la parte de Comercio Exterior, de entender cómo funciona la sinergia de una exportación, de una importación, cómo se negocia un tratado nuevo con un distribuidor. La búsqueda de nuevos canales en cada país es diferente, hay regiones que a su vez tienen barreras a la exportación, entonces hay que buscar una solución local al producto que nosotros ofrecemos desde Europa. Yo vengo de un área sumamente técnica como es la Ingeniería y más que nada la Electrónica. Antes de este posgrado hice uno en Management, que ya me abrió un poco el panorama a lo que son los negocios. Porque cuando venís de una carrera como la mía, lo que es el entorno organizacional, cómo se manejan los diferentes departamentos de una empresa, es algo bastante ajeno a nosotros. Eso me ayudó un poco, pero esta Maestría de UCES lo que hizo fue abrirme la mente y directamente trabajo a la par de cualquier persona de Comercio Exterior de todos los países. A parte también me posicionó y me dio una ventaja competitiva dentro de la empresa frente a cualquier otra persona.

- Pongolini: Yo también vengo de un rubro totalmente distinto, que es el Diseño Industrial, necesitaba adquirir herramientas para enfrentar todo el proceso de exportación, porque nosotros en la empresa exportamos a más de 30 países, lo que me exigía tener herramientas para estar al día, para encarar a los clientes, conocer el mercado. Quería entender realmente cómo se manejaba el comercio, los negocios, y esta Maestría lo que hace es regar mi cabeza con nuevas herramientas. Fue la posibilidad de poder sumergirme en este mundo de los negocios, entenderlo.

- Hay personas a las que les cuesta tomar la iniciativa de comenzar la Maestría, porque piensan que solamente apunta al mercado internacional, ¿ustedes como estudiantes actuales creen que es así o piensan que es algo mucho más abarcativo?

- Pongolini: Es algo más global. Está orientada a un panorama más amplio. Mediante todas las materias actualizás información y generás un campo de información que te permite tomar nuevas decisiones.

- Perassi: Todas las materias que vimos a lo largo del año te sitúan en temas que antes no estábamos tan al tanto. Lo bueno que tiene es que los profesores están muy involucrados en diferentes corrientes de los negocios. A veces pensamos que una empresa exportadora es algo enorme como Techint, una multinacional, pero una exportadora puede ser una pequeña empresa que hace un nicho de mercado en Uruguay y no simplemente tiene que vender por millones de dólares. Porque hoy la empresa no exporte no quiere decir que uno no esté preparado para cuándo surja la oportunidad. Nosotros no vamos a ser expertos en Comercio Exterior ni mucho menos, pero sabemos cómo podemos manejarnos ante las diferentes situaciones que nos plantee el mercado.

- Los maestrandos que ya terminaron de cursar hacen mucho hincapié en que este posgrado les posibilitó hacer contactos entre ellos y hasta generar oportunidades de negocio, ¿ustedes experimentaron esto también?

- Pongolini: Creo que uno de los factores más ricos que tiene la Maestría son los maestrandos, porque hay gente que viene de tu sector y otros que son de lugares diferentes, con formaciones totalmente distintas. En mi caso, aprendí mucho de mis compañeros como de los profesores, que son de muy buen nivel, uno se enriquece en el día a día. No sólo en la misma clase, sino cuando nos juntamos a hacer los trabajos y nos complementamos, porque tal vez vos tenés una pata que el otro no conoce, también compartís los mismos problemas y vez una visión distinta al inconveniente que vos tenés, eso es muy enriquecedor.

- Perassi: Hicimos un grupo muy bueno. Hay chicos que son desde politólogos hasta profesores de Historia, es muy amplio todo lo que uno puede aportar al otro. A veces hay problemas que uno ya afrontó porque a lo mejor tuvo la posibilidad de ya haber tenido esa experiencia y compartís ese bagaje.

- ¿Cómo evalúan el nivel de los docentes?

- Perassi: Es gente que está muy bien preparada y tiene las respuestas y fundamentos para cada cuestionamiento que se le hace. Esto les da la posibilidad de trasladarle algún problema que se le presenta en la práctica, en el día a día, en sus puestos de trabajo…

- Pongolini: Sí, totalmente. De hecho quedamos en contacto después de las clases, siempre queda una puerta abierta por alguna consulta. El nivel es muy bueno.

- ¿Qué le dirían a alguien que está indeciso de empezarla por temor a los tiempos, a volver a estudiar por dos años?

- Pongolini: Que arranque, sin duda. Esta modalidad semi intensiva hace que estés dedicado, pero que también tengas la posibilidad de desprenderte unos días, estar enfocado en otra cosa. No te sofoca. Hay momentos que sí tenés que dedicarle, pero como en todo estudio que inicies.

- Perassi: Son dos años que vuelan. Yo tuve muchos viajes durante el año por el trabajo y a veces se vuelve un poco complicado cumplir con los tiempos de los trabajos, pero ir a cursar siempre me gustó, nunca lo vi como un problema cursar un sábado por ejemplo. Voy contento, porque me enriquece, cada conocimiento nuevo lo aplico a mi ámbito laboral y creo estamos todos en la misma situación, y si no lo es te prepara para poder aplicarlo. Hoy en día en el mercado laboral simplemente con tener un título de grado ya no basta. Este posgrado te posiciona dentro de una organización muy distinto a tus demás compañeros, porque el valor agregado que te da es enorme.