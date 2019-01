3.500.000 llamadas al servicio 911 porteño Policiales 03 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Más de tres millones y medio de llamadas fueron recibidas por el 911 de la Policía de la Ciudad durante 2018 y para ello se movilizaron más de un millón de patrulleros de la fuerza.

En tanto, el primer contacto de este 2019 fue a las 0:08 del 1 de enero cuando un vecino llamó por un principio de incendio en la intersección de la Avenida Caseros y la calle Piedras, en el barrio porteño de Barracas.

Allí, el personal policial de la comisaria comunal 1 acudió conjuntamente con Bomberos y SAME y rescató a una mujer y a un menor de edad con intoxicación por monóxido de carbono sin riesgo de vida.

El complejo del Departamento de Emergencias Policiales de la Policía de la Ciudad, ubicado en el barrio de Constitución, recibió durante 2018 un promedio de 10.000 llamadas diarias y la mitad de ellas se tradujeron en despachos de patrulleros.

La sala del 911 para la Policía de la Ciudad ubicada en la calle Hornos trabaja los 365 días del año las 24 horas con 50 puestos de atendedores y tres puestos de supervisores.

Mientras, en la sala de despacho de móviles convive personal de la Policía de la Ciudad con efectivos de Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, SAME y Bomberos.

Asimismo, se informó que se trabaja en forma coordinada bajo un mismo sistema informático con los demás números de emergencia de la Ciudad como el 103 (Emergencias), 107 (SAME) y la línea 144 (Genero).