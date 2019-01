Cayó a la mitad rojo comercial con Brasil Nacionales 03 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El desequilibrio comercial con Brasil se redujo a la mitad tras la fuerte devaluación del peso, y en diciembre la Argentina logró un superávit de US$ 260 millones. Según un reporte distribuido ayer por la consultora Ecolatina, ese saldo a favor fue el primero desde 2014. Fue producto de un fuerte avance exportador (+29,3% interanual) y un nuevo desplome de las importaciones (-55,2%).

El 2018 cerró con una reducción del rojo bilateral del orden del 52%, al pasar de unos 8.200 millones en 2017 a USD 3.900 millones en 2018. Esa mejora se explica por un aumento de las exportaciones de 17% y un retroceso de las importaciones del 15%.

Al igual que en el resto de las variables de la economía argentina, la dinámica no fue homogénea a lo largo del año.

De cara a 2019, la dinámica será más similar a la de la segunda mitad de 2018 que al primer semestre: producto de un Brasil en crecimiento (según el consenso de mercado, el PBI de ese país crecería más de 3% este año), un Real que se mantendría estable en términos nominales (conforme al mismo relevamiento, cerraría 2019 en torno a 3,9 BRL/USD) y una economía argentina que permanecerá anémica con un dólar no apreciado, las mejoras se sostendrían.

En este marco, Ecolatina proyecta que este año cerraría con un déficit en el intercambio bilateral cercano al equilibrio, siendo de esta forma el más bajo desde 2014.