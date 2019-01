Antecedentes Locales 03 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Miguel Lifschitz y el diputado nacional Martín Lousteau alimentaron las especulaciones políticas cuando se reunieron en octubre pasado en forma privada en Rosario. Ya habían compartido otras apariciones públicas de manera conjunta, como la de comienzos del 2018, cuando se encontraron en la Casa de Santa Fe en Capital Federal, junto a otros dirigentes como -o casualidad- Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín.

Ante la imposibilidad de postularse a la reelección, el gobernador santafesino todavía no tiene definido su horizonte electoral. Si bien en el Frente Progresista lo quieren como candidato a diputado provincial para traccionar en la campaña, Lifschitz no descarta integrar una fórmula presidencial. Por ahora ocupa sus días en este enorme desafío de instalarse como un dirigente nacional en aquellos pequeños espacios que no ocupa la polarización Macri-Cristina.