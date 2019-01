Retroceso de las retenciones SUPLEMENTO RURAL 03 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, reconoció que la vuelta a las retenciones fue un "retroceso". "Para 2019 resulta imprescindible mejorar la competitividad y combatir la inflación", recalcó.

Dardo Chiesa, titular de Confederaciones Rurales Argentinas, afirmó: "El sector, que es el único que genera divisas genuinas, está esperando que la macroeconomía reaccione y que bajen las tasas de interés, la presión impositiva y que la economía se empiece a normalizar. Hoy la macro condiciona todo".

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, explicó que el campo perdió rentabilidad y competitividad al "cambiarse las reglas de juego abruptamente. "No hubo previsibilidad en la quita de reintegros y tampoco en las retenciones: las economías regionales terminaron en rojo. Mientras no se modifique la situación financiera y la presión impositiva, desde la entidad no vemos un 2019 con buenos ojos".