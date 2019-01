Calvo insistirá con el proyecto de créditos para mejoras en viviendas Locales 03 de enero de 2019 Redacción Por El proyecto crea el Programa Provincial “Mejora Habitacional para una Vida Humana Digna” con un fondo de 50 millones de pesos para financiar mejoras en las viviendas de familias de bajos recursos.

FOTO ARCHIVO CALVO. Propone entregar 2.000 créditos de $ 25.000 cada uno.

El senador provincial, Alcides Calvo, volvió a presentar un proyecto que crea un fondo especial de $ 50 millones para otorgar créditos accesibles destinados a mejoras habitacionales con un plazo de devolución de 10 años. Si bien la iniciativa había sido aprobada el año pasado por el Senado provincial, perdió estado parlamentario al no tener tratamiento en Diputados, por lo que el legislador hizo una nueva presentación en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.

El proyecto crea el Programa Provincial “Mejora Habitacional para una Vida Humana Digna”, que había sido presentado en el 2017, fue aprobado por el Senado en el 2018, luego de haber sido analizado y estudiado por las diferentes comisiones de la Cámara Alta. Sin embargo, la Cámara de Diputados de la Provincia no trató el proyecto y el mismo caducó al finalizar el año legislativo 2018.

“Somos conscientes de las dificultades que tienen muchas familias de bajos recursos o en situación de vulnerabilidad para realizar las mejoras en su vivienda que le permitan tener una vida digna, como puede ser construir una nueva habitación o un sanitario en condiciones adecuadas”, afirmó Calvo, quien agregó: “Por eso volvimos a presentar este proyecto de ley, para facilitarles a estas familias el acceso a un crédito con ese objetivo a tasas diferenciales o bien con aportes no reintegrables para familias de bajos recursos”.

El programa busca mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos en el marco de una igualdad de oportunidades para los distintos sectores sociales de la comunidad. En este sentido, el programa crea un fondo especial que inicialmente se prevé en $ 50 millones (se proyecta la entrega de 2.000 aportes de $ 25.000 cada uno de ellos) el cual será administrado por la Secretaría de Estado de Hábitat.

El programa consistirá en otorgar una ayuda económica que se instrumenta en dos cuotas y que deberá ser devuelta por los beneficiarios en un plazo de 120 meses, en cuotas iguales, consecutivas y sin interés, bajo una de las siguientes modalidades:

a) Construcción de un Sanitario Digno: Familias que habitan en viviendas que no cuentan con instalaciones adecuadas para servicios sanitarios tradicionales, utilizando adaptaciones rudimentarias que no ofrecen condiciones de salubridad favorables, poniendo en riesgo la salud de sus habitantes, con posibilidad de infecciones y proliferación de ambientes favorables para enfermedades como el dengue por desecho de aguas negras a la vía pública.

b) Construcción de una Habitación para Casa de Familia: Básicamente, va dirigido a familias que viven en hacinamiento y desamparo aquella situación en que en una habitación pernoctan 3 o más personas.

La reglamentación determinará los requisitos que sean necesarios para participar del programa, y el monto del aporte que deberá ser actualizado por decreto para evitar los efectos de los procesos inflacionarios.

Asimismo, el programa también prevé, en función de las características de los hogares y al grado de carencia de los mismos la participación del estado provincial mediante el subsidio parcial o total de las ayudas económicas que se brinden.