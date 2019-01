Destacan "formidable aumento" del 171% SUPLEMENTO RURAL 03 de enero de 2019 Redacción Por EXPORTACIONES DE CARNE PORCINA ARGENTINA

Las exportaciones de carne porcina verificaron entre enero y noviembre un "formidable aumento" del 171% interanual medido en valores y de 169,5% en volúmenes, señaló ayer un informe privado.

A su vez, la producción de ese tipo de carne fue de 565 mil toneladas en los primeros once meses de 2018, lo que significó un crecimiento del 8,5% con respecto a igual período de 2017.

El consumo aparente presentó un crecimiento del 8,2%, al totalizar 595 mil toneladas, fomentado por el abaratamiento relativo con respecto a la carne aviar, analizó el sondeo de Investigaciones Económicas Sectoriales (IES).

Indicó que el consumo interno de carne porcina llegó a un récord de 15,1 kilos por habitante en el período analizado, es decir que se dio una suba de 7,1% en la medición interanual.

Las importaciones del sector en el acumulado de once meses de 2018, siguieron el camino expansivo, y alcanzaron, en volúmenes, las 36 mil toneladas, un 15,2% por encima del mismo período del año 2017.

Mientras, en valores totalizaron los U$S 96,6 millones, con una merma del 7,6% con respecto a igual período de 2017.

En los primeros once meses de 2018, en valores, las compras desde Brasil representaron el 95,1% del total, mientras que desde España provino un 3,5% del total y de Italia, un 0,9%.

Con respecto al destino de las exportaciones, Rusia fue el principal comprador medido en valores, al contemplar el 98% de las ventas externas, seguido por China con 1,7% y Paraguay con 0,2%.

El director de IES Consultores, Alejandro Ovando, consideró que "para 2019 se espera una buena cosecha, lo que podría contener los precios del maíz y dar una mejora en la rentabilidad a los productores, lo que traería un alivio al sector luego de un período negativo en cuanto a ganancias". (Fuente: Noticias Argentinas).