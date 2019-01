Pella se retiró por lesión en el torneo de Doha Deportes 03 de enero de 2019 Redacción Por TENIS

Guido Pella se enfrentaba este miércoles al italiano Marco Cecchinato, semifinalista del último Roland Garros, en busca de los cuartos de final del ATP 250 de Doha. Sin embargo, el argentino no fue de la partida por lumbalgia, por lo que el italiano se aseguró, sin entrar en cancha, un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Cabe recordar que Pella venció en el estreno al turco Cem Ilkel (221° del mundo y con marca 0-10 a nivel ATP), con parciales de 7-6 (1) y 6-3.



MURRAY ELIMINADO

El británico Andy Murray, ex número 1 mundial caído al 240º lugar del ránking ATP tras dos años marcados por las lesiones, perdió este miércoles en el torneo de Brisbane, donde arrancó su temporada oficial 2019. Murray, de 31 años, había ganado el martes en la primera ronda al australiano James Duckworth (6-4, 6-3), pero en su segundo partido cayó contra el ruso Daniil Medvedev (16º), cuarto cabeza de serie, por 7-5 y 6-2.

El escocés estuvo gran parte de la pasada temporada de baja y no competía desde su abandono en el Abierto de China en septiembre.

Baja de Nadal: El tenista español Rafa Nadal, número 2 mundial, decidió retrasar su estreno oficial en la nueva temporada y se declaró baja por una pequeña lesión en su pierna izquierda para el torneo de Brisbane, donde iba a debutar el jueves contra el francés Jo-Wilfried Tsonga.



COPA HOPMAN

España se quedó finalmente sin opciones de acceder a la final en la Copa Hopman, la competición por equipos mixtos de tenis que se disputa en Perth (Australia), tras la derrota 2-1 este miércoles ante el país anfitrión. Tras perder los tres puntos en el duelo de debut ante Alemania (3-0), España pudo al menos sumar un punto en esta ocasión, gracias a la victoria del veterano David Ferrer sobre Matthew Ebden por 7-6 (7/1) y 7-5. Sin embargo, Garbiñe Muguruza había perdido ante Asleigh Barty por 6-3 y 6-4, y en el dobles mixtos la pareja australiana Bardy/Ebden se impuso a los dos españoles por 3-4 (3/5), 4-3 (5- 0) y 4-3 (5/3).

Australia se disputará el billete de acceso a la final de la Copa Hopman en la tercera y última jornada de la fase de grupos, contra Alemania, que este miércoles superó también 2-1 a Francia. Angelique Kerber y Alexander Zverev dieron los dos puntos de los individuales a los germanos, tras vencer respectivamente a Alizé Cornet por 5-7, 6-2 y 6-4, y a Lucas Pouille por 6-3, 6-7 (8/10) y 6-2.

En el dobles mixto, Cornet y Pouille salvaron el honor al llevarse ese partido por 4-3 (5/4) y 4-3 (5/3). Los últimos duelos del Grupo A, ese decisivo Australia- Alemania y el ya intrascendente España-Francia, se jugarán el viernes.