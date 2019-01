Internan a De la Rúa en terapia intensiva Nacionales 03 de enero de 2019 Redacción Por EN EL HOSPITAL AUSTRAL DE PILAR

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El ex presidente de la Nación Fernando de la Rúa permanecía anoche en terapia intensiva en el Hospital Universitario Austral del partido bonaerense de Pilar, donde fue internado el fin de semana debido a un cuadro de bronquitis que agravó sus problemas cardíacos.

Según informó el canal Todo Noticias (TN), De la Rúa, de 81 años, se encuentra en grave estado, luego de que le colocaran tres stents apenas ingresado al centro asistencial.

En un principio trascendió que la internación había sido el martes, pero finalmente el entorno del ex presidente sostuvo que lo hospitalizaron el fin de semana por una bronquitis que complicó sus problemas cardíacos.

A raíz que está en terapia intensiva, la familia va y viene en el día para verlo un rato -como marca el protocolo para los pacientes internados en ese sector-, mientras que se espera que en estos días arriben al país sus hijos, quienes viven en el exterior.

De hecho, De la Rúa ya estaba internado cuando se produjo la celebración por el Año Nuevo.

La última vez que se lo vio al ex jefe de Estado en público había sido el 30 de noviembre pasado cuando asistió junto a su esposa Inés Pertiné a la Gala del G20 en el Teatro Colón.

En 2018, el ex presidente había sufrido dos infartos, uno en octubre y otro en mayo.

Sin embargo, los problemas cardíacos para De la Rúa habían empezado en 2001, cuando todavía era jefe de Estado.

En ese momento lo sometieron a una angioplastia para desobstruir la arteria coronaria derecha.

Otro antecedentes similares se produjeron en 2010 y 2014, cuando debió ser intervenido, al tiempo que en enero de 2016 pasó por el quirófano pero en esa oportunidad fue por un problema en la vejiga.

De la Rúa asumió como presidente el 10 de diciembre de 1999 y renunció el 21 de diciembre de 2001 en medio de una grave crisis social, económica y política que vivió el país.