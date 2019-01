El dólar bajó porque el Central subió las tasas Nacionales 03 de enero de 2019 Redacción Por Tras trepar 40 centavos, el dólar terminó 11 centavos abajo.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El dólar comenzó el año con un retroceso de once centavos y cerró a $ 38,74 para la venta en una jornada en la cual el Banco Central dispuso una suba en la tasa de interés para quitar presión a la divisa norteamericana.

La moneda norteamericana terminó este miércoles a $36,80 para la punta compradora y a $38,74 para la vendedora, según un promedio realizado por la autoridad monetaria. A mitad del día, había llegado a superar los $39 por la corriente compradora, pero con el correr de las horas creció la oferta y el precio cedió.

En el Banco Nación, el dólar cotizó a $38,60; mientras que el precio más elevado fue expuesto en los mostradores de Banco Itaú a $38,90. El dólar mayorista, por su parte, perdió cinco centavos hasta los $37,65. El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 453.872 millones.

El retroceso de este miércoles se dio en medio de una marcada volatilidad y tras finalizar el año con una suba de 105,3%. En la última rueda financiera del año, el dólar cotizó en baja al ubicarse en $38,85, aunque terminó con una fuerte ganancia acumulada dado que la devaluación del peso fue la más alta desde la salida de la convertibilidad y la segunda en el mundo, al ser superada por Venezuela.

En el inicio del año, el organismo que conduce Guido Sandleris concretó la licitación diaria de Leliq y el monto adjudicado fue de $130.436 millones de un vencimiento de $91.487 millones. Para quitar presión al dólar, decidió aumentar la tasa de interés, por lo que la máxima fue de 59,74%; mientras que el retorno promedio fue de 59,41%.



POLÍTICA MONETARIA

PARA ENERO

El Banco Central aseguró que va a mantener "la cautela en su estrategia de intervención cambiaria", al tiempo que resolvió mantener en enero los parámetros anunciados para diciembre. La autoridad monetaria decidió brindar "precisiones adicionales acerca del funcionamiento del esquema monetario en enero con el objetivo de dar mayor previsibilidad sobre las acciones en materia de manejo de agregados monetarios e intervención cambiaria".

En ese sentido, sostuvo que mantendrá "la cautela en su estrategia de intervención cambiaria a aplicarse en caso de que el tipo de cambio se encontrase fuera de la zona de no intervención".

En un comunicado, aseguró que "si el tipo de cambio se ubicara por debajo de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se incrementará con las compras de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA".

"Estas licitaciones serán de hasta 50 millones de dólares por día. El acumulado en el mes de estas licitaciones no podrá exceder el 2% de la meta", precisó.

Subrayó que "si el tipo de cambio se ubicara por encima de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se reducirá con las ventas de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA".

"Con el objetivo de maximizar el impacto sobre la liquidez, dichas licitaciones serán de hasta 150 millones de dólares diarios, el máximo contemplado en el esquema monetario", puntualizó.