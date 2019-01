Cambalache electoral Locales 03 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...



Por Miguel Kilibarda (*)



El Gobernador de Santa Fe no se da tregua en su fracasado intento reeleccionista. Frustrado su confuso proyecto de ley de reforma de la Constitución ahora pretende por decreto someter el tema a una consulta popular. Se procura ocultar el fracaso de una gestión en la supuesta necesidad -inexistente- de reformar la Constitución. Siempre decimos que sería bueno primero leer el texto constitucional y luego cumplirlo.

La Provincia no cuenta con una ley que regule el instituto de la “consulta popular”, no obstante existir numerosos proyectos sobre la materia, como los de los diputados Pochettino, Strauss, Kilibarda, entre otros. Se vocifera para afuera reclamando institutos que luego no se legislan. La clásica política del tero…

En nuestra Provincia, a diferencia de la Nación y de otras Provincias, no se ha instituido la “consulta popular” como mecanismo de democracia semi directa. Por eso entendemos que todo intento de establecerlo por decreto es ilegal e inconstitucional.

Un tema tan importante como la reforma de la Constitución es materia vedada aún en las legislaciones que admiten este instituto, por tratarse de una materia que exige una mayoría calificada. Por otra parte se trata de materia que no es competencia específica del Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo ha ignorado una vez más toda consulta con las “instituciones fundamentales del sistema democrático” que son los partidos políticos (CN art. 38; CP art. 29).

Bueno hubiera sido que se ensayara un mecanismo de “consulta popular” sobre temas de la competencia del Poder Ejecutivo Provincial, como la seguridad o la exagerada presión tributaria, que agobian a toda la ciudadanía.

La ambición por conservar poder lleva a intentar caminos incorrectos y como en la genial letra de Discépolo “ves llorar la biblia junto al calefón”.



(*) Presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Santa Fe.