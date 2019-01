Enero comenzó con una temperatura atroz Locales 03 de enero de 2019 Redacción Por Literalmente fue un horno Rafaela antes de que llegue la tormenta. Una temperatura promedio de 36° por la tarde, con una térmica de 47,8°. En Santa Fe, la térmica pasó los 60º.

FOTO JORGE BARRERA RAFAELA BAJO FUEGO. La gente se refugió ayer por la tarde. Poca gente en los lugares públicos.

En Rafaela, ayer, no se habló de otra cosa. Era imposible esquivar el tema, todos, pero absolutamente todos, podemos hacer un comentario (calificado) del tiempo, del clima. La experiencia de haber pasado por estos avatares nos otorga la licencia para decir: "No se puede creer el calor que hace..."

Y sí, hizo calor. ¡Y qué calor! A las 15 horas de ayer, la temperatura alcanzó los 36,6°, mientras que la térmica llegó a los 47,8°.

Santa Fe fue una de las provincias más calientes en el día de ayer, con las temperaturas más altas de todo el país, según un relevamiento que hizo en medios nacionales el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo. Además, nombró a la localidad de Santa Clara de la Buena Vista (Departamento las Colonias) como el sitio más caluroso de toda la bota, con más de 65º de térmica.

Durante la tarde de ayer, se vio muy poca gente en la calle, de hecho, en los supermercados más grandes de Rafaela había muy poca gente durante la jornada de ayer. Es que la gente eligió quedarse en su casa, con el aire, con algún ventilador, encerrada y sin ver el sol o bien en alguna pileta para refrescarse un poco.

En líneas generales, pese a la gran demanda, no hubo cortes importantes de luz, más que algún corte temporal o algún que otro apagón, que se dieron a la siesta, cuando todo el mundo descansaba con un aire acondicionado.



EL ALIVIO CON LA TORMENTA

A las 19 horas comenzaron a ingresar nubes y más nubes, que durante toda la jornada de ayer prometieron hacerse cargo del cielo. Costó que la masa calurosa se desplazara, y de hecho llovía en Rafaela, pero a la vez, hacía calor.



SANTA FE: 65,7°C DE TERMICA

Los termómetros estallaron en la ciudad capital ayer a la siesta, donde a las 15 las diferentes estaciones meteorológicas de la Municipalidad santafesina, ubicadas en diferentes puntos estratégicos, marcaban una temperatura que iba de los 37.1°C a los 42.1°C.

No obstante, lo que realmente asustó a esa hora fue la sensación térmica, que en el Palacio Municipal llegaba a los 65.7°C (con una temperatura de 42.1). Un infierno.

Claro que allí abunda el cemento y está en pleno centro de la ciudad, por lo que es lógico que el calor se sienta más intensamente. No obstante, en un lugar más alejado, con más verde y un poco más de “aire”, como San José del Rincón, a la misma hora la sensación térmica era de 61.4°C (con una temperatura de 39.9°C).