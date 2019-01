Giacopetti: "hay buen material para dar pelea" Deportes 03 de enero de 2019 Por Darío Gutierrez El delantero se sumó a los entrenamientos en el arranque de 2019. También llegó el arquero Federico Giacone.

FOTO J. BARRERA COMPENETRADO./ Gabriel Giacopetti manifestó su satisfacción por arribar a Barrio Parque.

Ben Hur retomó los entrenamientos este miércoles con dos caras nuevas y a priori de las más importantes entre las 12 incorporaciones realizadas para el Regional Amateur: el delantero Gabriel Giacopetti y el arquero Federico Giacone.

El que fuera goleador de Rivadavia de Venado Tuerto en el último Federal B disputado y que recientemente militó en Talleres de Remedios de Escalada, se mostró en muy buena forma física con lo cual se espera que desde aquí al 27 de enero esté disponible rápidamente para el entrenador Carlos Trullet. El arquero también se presentó muy bien en lo físico y dispuesto a trabajar para ganarse un lugar en el equipo.

Antes de arrancar los trabajos a las órdenes del preparador físico César Bessone, LA OPINION dialogó con Giacopetti, que señaló su satisfacción por el nuevo desafío en su carrera.

"Cuando uno llega a un club nuevo lo hace con muchas ilusiones y ganas de pelear cosas importantes. Me tocó enfrentarlo a Ben Hur un par de veces, vine bastante a Rafaela y la verdad que me gustó siempre el club, y cuando pude acordar me puse muy contento de haber llegado", manifestó en tal sentido.

En cuanto al semestre que pasó en Talleres de Escalada, en la B Metropolitana, donde no tuvo la continuidad esperada, manifestó que "si, la verdad que llegué a Talleres un poco tarde. Lo hice en la segunda fecha, con el campeonato empezado, me costó un poco agarrar la continuidad que quería. Jugué un par de partidos, alterné, pero por muchas otras circunstancias también decidí dejar el club y buscar otro horizonte, para poder estar mas tranquilo".

Reconoció que por personalidad siempre prioriza estar en la cancha, aún resignando categoría de torneo. "Seguro, la verdad que yo prefiero siempre jugar. Uno se tiene que mantener activo y en cuanto a la vidriera, yo me he manejado siempre en el interior y me ha ido bien. Además soy del interior y me gusta jugar esta clase de campeonatos, sé lo competitivos que son. Lo afronto con muchas ganas como lo he hecho siempre".

El Regional Amateur tiene, al menos por lo que informó el Consejo Federal hasta el momento, garantizado un mes y medio de competencia. Luego, el que no clasifique entre los dos primeros, quedará marginado. Y los que sigan seguramente tendrán que eliminarse en play offs. Sobre la necesidad de no dar pasos en falso, el atacante señaló que "es lo que hablaba. Son objetivos cortos, hay pocos partidos, debemos ser eficaces y sumar la mayor cantidad de puntos porque con cualquier traspié te podés quedar en el camino. Después puede ser eliminación directa y hay que estar preparado, porque no hay tantas posibilidades. Hay que dar lo mas alto desde el primer partido".

Consultado sobre si tenía referencias de los integrantes del plantel, puntualizó que "conozco parte del grupo, quizás no personalmente, pero sabemos su trayectoria, y la de varios chicos que han llegado. Hay muy buen material para dar pelea, todo depende de trabajar duro como lo haremos todos, que seguramente nuestro cuerpo técnico va a imprimir mucha exigencia y profesionalismo".