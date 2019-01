INTA cerró capacitaciones de educación a distancia SUPLEMENTO RURAL 03 de enero de 2019 Redacción Por Fue en actos realizados en las localidades de Garabato y San Carlos Centro. En total, fueron más de 400 santafesinos de todas las edades quienes aprovecharon la oportunidad de aprender qué ofrece PROCADIS.

FOTO INTA RAFAELA CAPACITACION./ Los participantes y los responsables de la actividad.

Por Cristian Daniel Jesú Asoli y María Elena Monroig. - Solo pensar en una entrega de certificados, nos ayuda a imaginar una instancia de felicidad y gratitud de los participantes por las herramientas adquiridas. Pero también, a imaginar el despliegue institucional que se realiza para llegar a cada localidad con una propuesta que contribuye al desarrollo de cada territorio. Y allí están siempre el resto de las organizaciones que colaboran para que esto suceda: los gobiernos locales, las escuelas, las organizaciones sociales, los organismos públicos, etc.

De este modo, casi folclórico y cálido, ocurre desde hace cinco años en Garabato y tres en San Carlos Centro. Cada uno con su entusiasmo, intentando devolver los aprendido, trayendo algo para compartir. Pequeños actos que recargan energías para seguir apostando desde INTA por estos espacios de capacitación.

En el norte santafesino, 110 personas recibieron sus certificados de participación en los cursos de huerta orgánica, alimentación saludable, emprendimientos y emprendedores, producción caprina y cocina saludable.

Orlando Hug, jefe de la AER Garabato, destacó el trabajo interdisciplinario e interinstitucional que están realizando en la localidad junto al Ministerio de Educación y las escuelas locales. En sentido aseguró que “permiten acompañar a la población de la Cuña Boscosa santafesina poniendo a disposición todas las herramientas de INTA”.

Por su parte, la directora de la escuela N° 6263 del paraje km 302, Delia Mercado, destacó que “este tipo de capacitaciones permiten llegar no solo a los jóvenes sino a los adultos, brindando oportunidades para arraigar a las personas a estos parajes que se van despoblando”.

Por último, la supervisora de la Región II del Ministerio de Educación, agregó que “es una gran emoción ver tanta gente reunida. Que jóvenes, adultos, amas de casa y estudiantes puedan ser parte de estas propuestas educativas que apoyamos y vamos a fortalecer desde Gobierno de Santa Fe”.

Del acto participaron su presidenta comunal, Belkis Villalba; la supervisora Región II del Ministerio de Educación, Graciela Lamela; la directora de la escuela del paraje km 302, Delia Mercado; el director de la escuela secundaria, Pablo Ruíz Díaz; el director del Centro Regional Santa Fe, José Luis Spontón; el jefe de la AER Garabato, Orlando Hug y personal de la agencia.



LOS FESTEJOS EN

SAN CARLOS CENTRO

San Carlos Centro es una localidad ubicada en el centro de la provincia. Allí, a partir de un convenio firmado con el Centro Regional Santa Fe en el año 2016, más de 50 personas recibieron su reconocimiento por la finalización de sus cursos de huerta agroecológica, manejo de plagas y enfermedades en frutales, compostaje: reciclado de nutrientes orgánicos, y cosecha de semillas para la huerta. Del acto participaron Ezequiel Kern, jefe de la agencia AER Esperanza; José Luis Spontón director de la regional de Santa Fe; y Jorge Placenzoti, intendente local.

La articulación de INTA con el gobierno local, tiene como finalidad implementar instancias de capacitación no formal en Campus Universitario destinados a la comunidad, colaborar en la puesta en valor del Jardín Botánico y el área de emprendimientos, y promover acciones donde esté comprometido el desarrollo regional fomentando nuevos emprendimientos vinculados a la agroecología, los forestales maderables y el turismo rural.

En tres años de trabajo se han venido desarrollando diferentes cursos teórico-práctico de huerta agroecológica, poda de frutales y rosas, almácigos flotantes, elaboración de conservas caseras, deshidratación de frutas y hortalizas (secadero solar), micro emprendimientos, talleres de panificación. Hasta el momento son 250 las personas que han recibido su certificado de participación, entre los que podemos mencionar a docentes, amas de casa, empleados municipales, emprendedores, productores y artesanos.



GESTION DE EMPRESAS

AGROPECUARIAS

También en el marco del Programa de Capacitación a Distancia, continuó el curso de Introducción a la gestión de empresas. 196 personas participaron de sus dos ediciones en 2018.

El mismo tiene como finalidad Analizar los tipos de sistemas, las principales generalidades y particularidades de los sistemas de gestión, conocer los diferentes enfoques, desarrollar actitudes acordes para la gestión de empresas agropecuarias, y ampliar los conocimientos sobre los diferentes métodos de gestión.

Estuvo destinado a Ingenieros agrónomos y estudiantes, contadores y estudiantes, administradores de empresas agropecuarias y estudiantes, público en general. (Fuente: INTA Rafaela).