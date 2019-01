Impacta la cadena de trigo en esta provincia SUPLEMENTO RURAL 03 de enero de 2019 Redacción Por Santa Fe produce alrededor de tres millones de toneladas de trigo, lo que implica un valor bruto de producción de cerca de 590 millones de dólares. Los productores santafesinos han sembrado cerca de 1,08 millones de hectáreas de trigo, lo que implica una erogación en implantación de este cereal de casi 313 millones de U$S.

FOTO ARCHIVO IMPACTO./ En los últimos cinco años, la superficie provincial de trigo y cebada promedió las 850.000 ha.

La provincia de Santa Fe produce alrededor de tres millones de toneladas de trigo, lo que implica un valor bruto de producción de cerca de 590 millones de dólares.

El trigo es un producto muy importante para la economía santafesina por eso basta con evaluar los resultados esperados para la campaña 2018-2019.

En efecto, los productores santafesinos han sembrado en la provincia cerca de 1,08 millones de hectáreas de trigo, lo que implica una erogación en implantación de este cereal de casi 313 millones de U$S, sostuvieron en un estudio las especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, Sofía Corina y Emilce Terré.

Estos recursos se volcarán a la vida económica cotidiana de los pueblos y ciudades santafesinos en los próximos meses, lo cual es una buena noticia para la economía regional.

El campo, la agroindustria y los agro-alimentos son los "tractores" de la economía santafesina y los pilares fundamentales para asegurar el crecimiento y desarrollo económico y social de todos sus habitantes.

"Entre éstos, los granos finos en general y la cadena de trigo en particular no sólo constituyen una de las industrias más tradicionales de nuestra región sino que también la participación santafesina en la producción, molienda y exportación del grano ha aumentado notablemente en los últimos años", dijeron.

En los últimos cinco años, la superficie provincial de trigo y cebada promedió las 850.000 hectáreas y dio lugar a una producción superior a 2,4 millones de toneladas.

Por el lado de la demanda, en la provincia de Santa Fe no sólo se radica una multiplicidad de molinos harineros, sino que también los puertos del Gran Rosario constituyen la principal vía de salida del cereal argentino al exterior.

Estos molinos en muchos casos constituyen el núcleo de la actividad económica de diversas poblaciones del interior y son las principales demandantes de mano de obra en las mismas.

Hasta octubre, la provincia de Santa Fe ha sido responsable del 15% del procesamiento nacional de trigo, con casi 700 mil toneladas.

La participación de la provincia en la actividad ha ido en crecimiento durante las últimas dos décadas, partiendo desde un 11% en 1998.

Como productora de los cereales que satisfacen a la demanda externa, Santa Fe es responsable de la producción de granos finos por un total del 13% del valor de lo exportado en este rubro, para datos del 2017.

De este modo, se ubica en el tercer lugar del ranking nacional, por detrás de Buenos Aires (35%) y Córdoba (28%). Fuente: Noticias Argentinas.