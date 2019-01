Entrenando con una aplicación Deportes 03 de enero de 2019 Por Marcelo Borio Leer mas ...

La actualidad y su evolución convirtieron al deportista aficionado en un sujeto con mayor alcance a diferentes tipos de entrenamientos, a su vez, con mejores vías para conseguir como entrenan los atletas o referentes que consideren para imitar o, por lo menos seguir, o simplemente intentarlo hasta donde puedan. Más aún, estos nuevos tiempos traen consigo una corriente de aprendizaje, todos pueden investigar, quien lo desee, con el simple hecho de una buena búsqueda por internet, uno, logra aprender. No todo es perfecto, y a ese punto va dedicada la nota.

Los tutoriales de entrenamiento se consiguen, las planificaciones también, rutinas abundan, instructores con el afán de ser reconocidos muestran sus dotes, cualquier entrenamiento se puede chequear, pero….

Por lo recopilado en las preguntas de quienes intentaron entrenar bajo este método, por lo general, no lo pueden seguir al pie de la letra. Los modelos son extremadamente muy coordinados, quienes demuestran el estilo de trabajo siempre tienen una condición nata y un envase (su cuerpo) congénito con una característica extraordinaria, y…., entre la mecanización del trabajo y sus respectivas transferencias, con fusiones de ejercicios sin sentido, pliometrias innecesarias, con una balística demasiado rutinaria y prolongada que hace al atleta perder mucho tiempo en vano, sino, abusan de la calistenia larga en su duración, y…. se puede sumar a todos estos puntos ya mencionados, intermitencias mal logradas y una labor localizada sin criterio= resultado positivo porque trabajaron y se entrenó, logros hacia un éxito promisorio, tal vez ninguno, pérdida de tiempo segura, en definitiva= confusión.

Estas menciones tienen características de buen método, canales positivos, intención de trabajo deportivo loable pero…. Como todo pero pretende afirmar más su negativa y definir la senda correcta:

Activar fibras musculares, reclutarlas, definir un ejercicio básico complejo, sumar fuerza, volcarla a otro trabajo multiarticular, verificar sus posturas, crear buenas transferencias (ahí puede ser un mecanismo la pliometría como tal), bajar el ritmo cardíaco con un movimiento pasivo y efectivo como las productivas planchas, descansar de manera prudente y saber cómo esgrimir errores u obstáculos…., defenestra los tutoriales y pondera al entrenador que todo lo ve y sabe, si es que puede el pupilo, si esta fuera de tempo, si el eje es negativo, si la postura no es tenida en cuenta, si descansa mucho o poco, si responde o debe volver a foja cero, que más….

Nada. Prueben un entrenador y entenderán el porqué de esta nota. Clara y no tan clara, pero precisa. Hasta la próxima.