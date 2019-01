Chocó alcoholizado y agredió a los policías

FOTO ARCHIVO ALCOHOLEMIAS. Los resultados de los test fueron muy altos en relación a lo permitido. Por fortuna no hubo desgracias.

Un joven -identificado como Juan Pablo G. de 22 años-, participó de una colisión en intersección de Av. Podio y Falucho en momentos en que circulaba en su automóvil Citroën C4, siendo la parte restante una motocicleta Honda Wave guiada por una joven de 21 años llamada Estefanía S., quien iba acompañada por otra joven de 22 años de nombre Rocío G.

Como consecuencia del siniestro las ocupantes del vehículo de menor porte resultaron con lesiones leves.



AGRESION

En tanto, se procedió a la aprehensión del conductor del automóvil debido a que adoptó una actitud hostil hacia los uniformados en momentos en que intentaban que descienda del vehículo para que personal de Protección Vial y Comunitaria, pudiera retenerlo, ya que el control de alcoholemia le dio positivo.

Según fuentes oficiales consultadas por este medio, el automovilista, “ingresó al vehículo a los fines de obstruir la labor del personal de Control Público, ya que su vehículo seria retenido”. Continúa: “al cabo de unos 35 a 40 minutos, Juan Pablo G. descendió del automóvil y comenzó a increpar al personal policial, arrojando golpes de puños y patadas, no llegando a lesionar al personal actuante, por lo cual se opta por aprehenderlo, utilizando la fuerza mínima y necesaria, siendo posteriormente trasladado a sede policial”.

Y agrega que, “una vez en sede policial, Juan Pablo G. comenzó a dar golpes con su cabeza a una de las ventanas de la Oficina de Guardia, ocasionando un daño en el vidrio del mismo con su cabeza”, por lo que fue trasladado al Hospital.

Nuestra fuente concluye diciendo que “la Policía intentó tomar comunicación con el fiscal Dr. Gustavo Bumaguin en reiteradas oportunidades y con la fiscal Dra. Lorena Korakis, no obteniendo respuesta alguna”, finalizó.

Labor realizada por personal policial de la Comisaría N° 15 de Rafaela.



CHOCO CAMIONETAS

ESTACIONADAS

A media mañana de la jornada de ayer, otro joven de 22 años que circulaba en un automóvil Honda por Av. Gabriel Maggi al 800, chocó a dos camionetas que estaban estacionadas en el lugar.

El conductor finalmente se retiró de la escena del hecho, siendo que la policía lo halló tras pesquisas en una vivienda del barrio Mora.

Personal de Protección Vial y Comunitaria le realizó una espirometría, que arrojó el resultado de 1,5 grs de alcohol por litro de sangre, muy superior al 0.5 permitido.



ALCOHOLEMIA

POSITIVA (III)

Siendo las 00.00 del 1 de enero, personal del Comando Radioeléctrico procedió a identificar a un hombre que se conducía en una motocicleta 110 c.c. de color gris, estructuralmente en mal estado, quién se dirigía por calle Viamonte hacia el sur, para luego tomar en contramano por calle Rivadavia logrando interceptarlo en Rivadavia y Guayaquil.

El mismo dijo llamarse Pablo Ezequiel C., de 34 años, domiciliado en esta ciudad, quien presentaba un fuerte aliento etílico. Solicitada colaboración a personal de Protección Vial y Comunitaria, procedieron al secuestro del motovehículo, y al realizar control de alcoholemia arrojó resultado positivo 2.01 grs por litro, siendo lo permitido 0.5 grs.



ALCOHOLEMIA

POSITIVA (IV)

Un hombre que circulaba por calle Moreno al 1100 en un automóvil marca Renault Symbol en aparente estado de ebriedad, fue identificado por personal de la Comisaría 2ª como Víctor L., de 34 años.

Personal de Protección Vial y Comunitaria procedió a realizarle un control de alcoholemia, arrojando el mismo como resultado 1,4 grs por litro de sangre, procediendo de este modo a la retención de su carnet de conducir tras la multa correspondiente.

Finalmente, el vehículo fue retirado de la comisaría por un vecino habilitado para conducir, mientras que Víctor L. se retiró de la Dependencia.



ACCIDENTE

DE TRÁNSITO

Otro siniestro vial tuvo lugar en el cruce de Av. Podio y calle Luis Fanti de esta ciudad de Rafaela.

Fueron partícipes una motocicleta Zanella 110 c.c. guiada por un joven de 18 años quien iba acompañado por una menor de 15 y un automóvil Citroën C4 guiado por un hombre de 54 años.

Como consecuencia del suceso el conductor del vehículo de menor porte resultó con lesiones graves en su humanidad. Trabajaron en el lugar personal del servicio de Emergencias 107 y de la Comisaría N° 15 de Rafaela.