Aclaración del conjunto "Amanecer Campero"

En relación al hecho publicado por este Diario en fecha 29 de diciembre último, y que fuera titulado "Condenado a 17 años de prisión por abuso sexual", donde se hacía mención a quien recibió la pena judicial Facundo Figueroa, corresponde hacer una aclaración.

En el artículo se decía que, "un hombre identificado como Víctor Facundo Figueroa, integrante del grupo de folclore Amanecer Campero, recibió la pena de 17 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante, cometido en perjuicio de una menor de edad".

Lo cierto es que el conjunto "Amanecer Campero" hizo público un comunicado recibido en esta Redacción en la jornada de ayer, desvinculándose de cualquier relación laboral o de ningún tipo con Facundo Figueroa, no obstante el nombrado sí es hijo de Víctor Figueroa, integrante del grupo.

También se supo extraoficialmente que el ahora condenado a 17 años de prisión sí habría integrado el grupo de folclore hasta el año 2016, cumpliendo alguna tarea en el mismo.



COMUNICADO

El texto recibido, emanado de los integrantes del conjunto musical dice lo que se transcribe a continuación.

"Ante públicas versiones infundadas y difamatorias que pretenden involucrar al conjunto Amanecer Campero en cuestiones absolutamente ajenas a nuestro quehacer artístico, cumplimos en informar a la opinión pública en general y a

nuestros simpatizantes y amigos en particular:

"1) Que nuestro grupo musical no ha sido citado, ni indagado, ni procesado ni condenado en ninguna causa penal, civil o comercial por la justicia ni nada que se le parezca;

"2) Que las versiones públicas mendaces y difamatorias que pretenden sostener lo contrario, no solo resultan calumniosas e injuriantes sino que, además y por ello, nos causan un profundo daño moral y material irreparable perjudicando nuestro trabajo y vida de relación, motivo por el cual iniciaremos acciones legales contra los responsables;

"Agradecemos la innumerable cantidad de llamados y comunicaciones recibidas en apoyo y solidaridad ante este verdadero atropello gratuito a nuestro grupo musical", finaliza.