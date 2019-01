"La política no solo a los gobernantes"

CIUDAD DEL VATICANO, 2 (AFP-NA).- El papa Francisco aseguró este martes que "la política no está reservada solo a los gobernantes" durante la primera bendición del Angelus del 2019 en el Vaticano.

"No pensamos que la política esté reservada solo a los gobernantes", declaró el papa en el primer día del año, en el que también se celebra la 52ª Jornada mundial de la paz.

"Todos somos responsables de la vida de la ciudad, del bien común y la política es buena en la medida en que cada uno aporte su parte al servicio de la paz", añadió el pontífice argentino desde una ventana del Palacio del Vaticano que da a la plaza de San Pedro.

El tema elegido este año para la 52ª edición de la Jornada mundial de la paz es "la buena política debe estar al servicio de la paz".

Esta jornada, impulsada por el papa Pablo VI en 1967, fue celebrada por primera vez hace 50 años y cada año el pontífice aprovecha esta ocasión para enviar un mensaje sobre la paz a los dirigentes mundiales.



CONSTRUIR LA PAZ

MENDOZA.- El arzobispo de Mendoza Marcelo Daniel Colombo destacó "las posibilidades de la política para construir y conservar la paz", aunque advirtió sobre los "vicios" que la corrompen.

Sugirió una lectura atenta del mensaje del papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz, de mañana 1º de enero de 2019, que lleva por lema "La buena política está al servicio de la paz".

"La Doctrina Social de la Iglesia no es un cuerpo de conceptos inertes sin capacidad para animar la transformación de la realidad de hombres y pueblos según el proyecto del Señor", recordó el arzobispo mendocino.

Y enumeró los "vicios" que el pontífice considera que debilitan y destruyen a la política: la corrupción, la tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia y el racismo y el rechazo al cuidado de la Tierra, entre otros.

El prelado afirmó "que, en cambio, en la buena política hay lugar para todos, especialmente para los jóvenes, para las minorías, para los migrantes, para el otro, que no es mi enemigo, sino alguien con quien debo confrontar sanamente mi parecer a través del diálogo racional y la búsqueda sincera de la paz".

"Lejos de ahondar en divisiones y fracturas sociales, los cristianos buscamos el don supremo de la paz que no puede supeditarse a imposiciones ni exclusiones de ningún tipo. Todos estamos convocados desde nuestros distintos lugares, a construir la paz", consignó Colombo.