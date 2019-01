Atlético: dos más que se van Deportes 02 de enero de 2019 Redacción Por Francisco Ortega pasó a Central Norte de Salta y Nahuel Speck al Deportivo Libertad de Sunchales. En las próximas horas se darían más salidas de la ‘Crema’.

Atlético de Rafaela retornará a los trabajos el próximo viernes 4 de enero y por estas horas se van confirmando algunas salidas del plantel profesional. A la partida de Lucas Quiróz ahora se les suman las de Francisco Ortega y Nahuel Speck.

Ortega, santafesino de 22 años, tuvo su debut en la BN en el actual torneo (fecha 7 vs Olimpo) pero luego fue solo en un par de oportunidades al banco. Hizo inferiores en Colón de Santa Fe, pasó por El Quillá y recaló en Rafaela donde también formó parte del proceso de formativas y en enero del 2016 tuvo su primera pretemporada con el plantel superior de la “Crema”.

El defensor, marcador central, fue cedido a Central Norte de Salta, donde también tendrá como compañero a Lucas Quiróz y serán dirigidos por Ezequiel Medrán. Otro de los que pretendría el flamante DT es Pablo Gaitán.



Por su parte, Nahuel Speck, defensor zurdo que llegó a Atlético de Rafaela en el pasado mercado de pases y que no tuvo posibilidad de jugar, fue cedido por la ‘Crema’ para jugar la próxima temporada en el Deportivo Libertad de Sunchales, en el torneo Regional Amateur.



Speck llegó libre de Gimnasia y Esgrima La Plata y en Atlético solo jugó algunos minutos en Copa Santa Fe, frente a Unión de Sunchales. Traído por Víctor Bottaniz, no sumó minutos con ‘Lito’ en la B Nacional ni en Copa Argentina, como así tampoco con Juan Manuel Llop.