Al igual que en Navidad, no hubo heridos de pirotecnia

Atribuido quizás a las campañas de concientización y a la situación económica, dado el alto costo de los productos de pirotecnia, lo cierto es que al igual que lo ocurrido durante la Navidad y Nochebuena, no se registraron heridos por estos artefactos explosivos en el nosocomio público de Rafaela, Hospital "Jaime Ferré".

En Navidad no estaba todo dicho. Restaba aún saber que ocurriría para Año Nuevo, una fiesta donde se suele recurrir a un mayor uso de pirotecnia.

Sin embargo, fuentes médicas consultadas por este Diario se encargaron de confirmar la tendencia: en el Hospital Jaime Ferré: “no hubo heridos de pirotecnia durante los festejos de Año Nuevo -nos dijeron- como así tampoco heridos de arma de fuego”.

No obstante entre las 8 de la mañana del 31 de diciembre hasta las 8 de la mañana del 1 de enero, "sí hubo un herido de arma blanca, con cortes superficiales que se fue de alta. Hubo si 112 atenciones de adultos, 93 pediátricas y 4 accidentes de tránsito con 3 heridos leves y 1 herido grave de 18 años con fractura de tibia y traumatismo de abdomen que fue intervenido quirúrgicamente el 1 de enero”, se conoció.



SENSIBLE BAJA EN

BUENOS AIRES

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -según consignó Noticias Argentinas- se confirmó la misma tendencia.

Un total de 15 personas fueron asistidas en la madrugada de ayer por pirotecnia en el Hospital de Quemados durante los festejos de Año Nuevo, lo que representa un sensible descenso sobre el número de lesionados registrado por la misma causa el año pasado.

Según detalló la médica de guardia Samantha Foster, hasta las 8:00 de este lunes 1º de enero fueron asistidos en el lugar diez adultos y cinco menores de edad.

La profesional indicó a la prensa que catorce de los lesionados recibieron heridas leves, mientras que sólo un adulto tuvo que quedar internado con "una quemadura que por su extensión es de moderada gravedad".

Foster sostuvo que se trata de un joven que fue alcanzado por las llamas de un combustible que se encendió a causa de un elemento pirotécnico.

"Fue una noche particularmente tranquila", destacó la médica, quien recordó que para esta fecha fueron 35 los heridos por pirotecnia asistidos en ese centro de salud porteño para la misma fecha.

También señaló que en el Hospital de Quemados el año pasado entre Navidad y Año Nuevo se habían asistido a unos 80 pacientes, mientras que esa cifra se redujo en estas fiestas a 35.

En tanto, diez menores de edad, dos de los cuales serán sometidos a cirugía, y cinco adultos fueron atendidos en la madrugada del Año Nuevo en el hospital oftalmológico Santa Lucía, la mayoría por lesiones causadas por el destape de corchos.

Así lo indicó la jefa de Guardia, la médica Natalia Chautemps, quien afirmó que hasta las 9.00, la cantidad de heridos era similar a la del año pasado, cuando fue de 15 y con el correr de las horas se incrementó a 30.



EN SANTA FE

Misma tendencia en Santa Fe: año tras año disminuyen los heridos por pirotecnia, según un informe de LT10 Radio Universidad.

Según registros de LT10 durante los últimos tres años los heridos por pirotecnia -en navidad y año nuevo- han disminuido.

En los festejos de año nuevo de 2017 fue donde se registraron mayores heridos: 10 niños ingresaron al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, mientras que en el Hospital José María Cullen atendieron a cinco jóvenes-adultos.

En tanto, en los últimos cuatro festejos masivos hubo un herido en cada uno. Cabe destacar que durante 2018 y el último festejo de año nuevo todos los lesionados eran mayores de edad.

El más reciente es el ingreso este año nuevo, un joven de 19 años fue a la guardia de las 9:30 de la mañana, debido a una leve quemadura en una mano.

El registro en Santa Fe es el siguiente: Navidad del 2015, fueron hospitalizados cuatro niños y tres adultos; Año nuevo 2016, cinco pequeños heridos; Navidad del 2016: seis chicos heridos; Año nuevo 2017, 10 chicos y cinco adultos en la guardia de los hospitales Dr. Alassia y Cullen.