Los 40 años de IAPOS

El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) cumple 40 años desde que comenzó a funcionar, el 1 de enero de 1979 con 15.000 afiliados activos que con su grupo familiar sumaban alrededor de 45.000 beneficiarios. Hoy, cuatro décadas después, la obra social estatal alcanza los 263.379 titulares que junto a sus adherentes hacen un total de 573.332 afiliados. Durante el 2019, el Ministerio de Salud de la provincia celebrará el aniversario del Iapos con diferentes actividades. En este marco, la directora Soledad Rodríguez expresó que la historia de la obra social “está fundamentalmente escrita por cada trabajador que cotidianamente le da sentido a la institución, la construye y la llena de vida; ellos son el gran motor transformador del Iapos y junto a los directivos tenemos el desafío de no quedarnos quietos, estar en movimiento, escuchar y trabajar sobre estructuras pensadas para otros tiempos y adaptarlas a la actualidad”.

También explicó que las obras sociales estatales están basadas en un un sistema solidario y detalló que “poseen un solo modelo prestacional, independiente del aporte del afiliado, lo que redunda en una fortaleza muy importante y, por supuesto, en un gran desafío porque todos nuestros avances están basados en la equidad, que es el espíritu del sistema solidario”.

Como balance de la actual gestión, Rodríguez aseguró que “han sido tres años de trabajo complejo. En el marco del contexto internacional tuvimos que sobrellevar situaciones que excedían a la provincia, pero aún así no dudamos nunca porque nuestro horizonte es la calidad de vida de nuestros afiliados”. “En 2018 tuvimos un incremento en la cantidad de afiliados y esto tiene que ver con que la obra social se presenta como una alternativa ante la crisis del sistema de salud privado, sumado al aumento de la desocupación. Así, Iapos se hace cargo a través del sistema de afiliados voluntarios o por sistema abierto”.



EL AÑO EN CIFRAS

En el último año se registraron 46.968 nuevas afiliaciones, de las cuales 3961 fueron realizadas por sistema, es decir, no tuvieron que acercarse a ningún lugar físico para adherirse. A su vez, 37.981 afiliados compraron 1.347.579 bonos a través del sistema on line. La demanda anual de órdenes de consulta en el último año alcanzó la cifra de 3.545.327 y las de internaciones, 87.461. Por otra parte, en el último año obra social brindó acompañamiento a 1395 mujeres del Programa de Fertilidad y para las que se autorizaron 4670 prácticas. Dentro del programa de enfermedades mentales y severas, 4029 afiliados recibieron 35.801 prácticas autorizadas. En tanto, 14.339 personas tienen otorgado certificado único de discapacidad, de los cuales 515 concurren diariamente a centros terapéuticos y cada mes autorizan 35.000 tratamientos de terapias en rehabilitación (kinesioterapia, psicoterapia, terapia ocupacional, etc.) y se financian 328.882 kilómetros en recorridos de los afiliados hacia las terapias. También se realizaron 5400 screening como parte del Programa de Prevención de Riesgos Cardiovasculares, una de la estrategias que se destaca por basarse en la prevención.



LA HISTORIA

Hasta el momento de su creación, los empleados de la administración central de la provincia contaban con cobertura médica a través de la obra social sindical de los empleados públicos. Con el golpe militar de 1976 y la intervención del sindicato y la obra social del mismo, se rompe el acuerdo con los prestadores y se desatan serias dificultades económicas financieras, haciendo imposible administrar el déficit. Así, a pedido del Ministerio de Bienestar Social se realiza un proyecto para la creación del Instituto de Obra Social de la provincia de Santa Fe, ya que la mayoría de los distritos del país contaba con una propia para sus trabajadores. El 27 de diciembre de 1978 se rubrica el acta fundacional del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social, que comienza a funcionar el 1 de enero de 1979 en el entonces hotel Alambra. Los 35 empleados mudaron a pie los pocos muebles y útiles con los que contaban, hasta el edificio donde hoy funciona la obra social provincial, en Rivadavia 3452 de la capital provincial. En simultáneo a la puesta en funcionamiento del Instituto, se sumaron a los afiliados ya existentes de la administración pública central, los jubilados y pensionados de la provincia, los trabajadores de municipio y comunas, y los empleados del poder judicial. Los convenios se fueron concretando con las instituciones representativas de los profesionales (federaciones de alcance provincial y entidades de Santa Fe y Rosario, inicialmente) para nuclear la mayor cantidad de prestadores y cubrir todo el ámbito de la provincia.