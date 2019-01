Del Potro se perderá el Abierto de Australia Deportes 02 de enero de 2019 Redacción Por Leer mas ...

ARCHIVO AFP FRACTURA. Del Potro asistido por un profesional en el Master 1000 de Shanghai.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El tandilense Juan Martín Del Potro confirmó que estará ausente del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, dado que está en plena recuperación de la lesión en la rodilla.

A través de su cuenta personal en Twitter, el jugador anunció que si bien la recuperación de la lesión de la rodilla "avanza muy bien", no podrá estar en el torneo que se disputará en Melbourne.

"Les deseo un gran 2019, que la pasen genial. Les cuento que la recuperación avanza muy bien. Más adelante les contaré en qué torneo podré volver. Lamentablemente no será en Australia, pero estoy contento con los progresos de estas semanas. Feliz Año Nuevo! Felicidades!", explicó Del Potro en las redes sociales.

Como consecuencia de las reiteradas lesiones que lo persiguen, Del Potro estuvo ausente de Australia en cuatro las últimas cinco ediciones, teniendo en cuenta la de este año.

Del Potro estuvo en el primer Grand Slam del año en 2018, pero no apareció en 2015, 2016, 2017 y tampoco lo hará en 2019.

En octubre del año pasado, Del Potro sufrió una lesión en la rodilla derecha -en la rótula- y tras una operación, el proceso de recuperación le está demandando un poco más de lo previsto.

La lesión sucedió el 11 de octubre pasado en los octavos de final del Master 1000 de Shanghai ante el croata Borna Coric (que lo venció 7-5 y abandono) cuando el tandilense cayó al piso con todo el peso de su cuerpo sobre la rodilla derecha y se fracturó la rótula, algo inusual en este tipo de deporte.



ROGER-SERENA

PERTH, Australia, 2 (AFP-NA). - El suizo Roger Federer se llevó la victoria en el esperado duelo de dobles mixto en el que se enfrentó con la estadounidense Serena Williams, por la Copa Hopman.

En el partido, que iba a decidir qué país se llevaba el match Suiza - Estados Unidos, después de que Federer derrotara al estadounidense Francis Tiafoe y Williams hiciera lo propio con la helvética Belinda Bencic en los individuales, Federer y Bencic vencieron a los estadounidenses por 4/2 y 4/3 (5/3).

Con 43 Grand Slams y más de 200 millones de dólares en premios sumados entre ambos, Federer y Williams, los dos de 37 años, habían acordado medirse entre ellos por primera vez en un partido oficial.

"Enfrentarse a alguien tan grande y al que admiras tanto es un sueño, porque es el jugador más grande de todos los tiempos", dijo Serena.

"He apreciado verdaderamente jugar contra Serena, fue un honor y un placer", expresó el suizo, tras medirse con alguien que alcanzó más títulos de Grand Slam que él.