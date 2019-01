Ben Hur inicia la segunda parte de la pretemporada Deportes 02 de enero de 2019 Redacción Por Desde las 17.30 el plantel reanuda los entrenamientos. Se suma el delantero Gabriel Giacopetti.

FOTO ARCHIVO RUMBO AL 27 DE ENERO./ El Lobo ajustará la preparación.

Comenzó el 2019 y se empieza a acercar el momento del desafío para los equipos que tomarán parte del Campeonato Regional Amateur. Ben Hur estará reanudando la pretemporada esta tarde, desde las 17.30, en el estadio "Néstor Zenklusen".

El plantel dirigido por Carlos Trullet trabajó tres semanas en diciembre, con una fuerte base física, concluyendo esa etapa con el primer partido amistoso en el que se impuso por 3 a 0 a 9 de Julio de Morteros en Rafaela. Luego de ese buen ensayo, hubo 10 días de descanso para que los jugadores pasen las fiestas en familia y este miércoles se empezará a enfocar la mira en mayor medida con los aspectos tácticos y futbolísticos.

La novedad para esta jornada pasa por la incorporación del delantero Gabriel Giacopetti. El ex Rivadavia de Venado Tuerto, conocido del último Federal B tanto por BH como por 9 de Julio, viene de militar en el reciente semestre en Talleres de Remedios de Escalada con poca participación y no fue tenido en cuenta para el resto de la temporada de la B Metropolitana. No obstante, su recuerdo del mencionado Federal B es una interesante carta de presentación para sumar gol y competir en el ataque con Nahuel Vera, Leonardo Ochoa e Ignacio Ynfante.

Mientras se esperan definiciones por un arquero (hasta aquí sonó el rumor de Federico Giacone, ex Pacífico de Mendoza y Altos Hornos Zapla), el Lobo ha sumado 11 contrataciones: Luis Ybañez (defensor), Nahuel Vera (delantero), Pablo Pavetti (volante ofensivo), Leonardo Ochoa (delantero), Ignacio Ynfante (delantero), Ezequiel Saavedra (volante central), Matías Astrada (arquero), Santiago Paz (volante mixto), Germán Guibert (lateral volante por izquierda), Francisco Baranosky (defensor) y Gabriel Giacopetti (delantero).