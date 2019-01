“Intentamos que la gente utilice pirotécnica que no cause estruendo” Locales 02 de enero de 2019 Redacción Por La dueña de uno de los locales más importantes de pirotecnia en la ciudad, explicó el trabajo que vienen haciendo en cuanto a concientización.

Daiana Tosetto, juntos con sus hermanos, tiene un importante local de pirotecnia en nuestra ciudad, ubicado en Bv. Lehmann. Las fiestas pasaron y si bien el consumo de fuegos artificiales no fue el que los comerciantes del rubro esperaban, su utilización volvió a generar polémica en distintos sectores de nuestra sociedad. Entre ellos, en el entorno de los chicos con autismo (TEA), quienes sufren en demasía los estallidos.

Es por eso que los dueños de este local, llamado Blue Dragón, decidieron invitar a los padres de los chicos con estos trastornos con para charlar de los efectos que causa el estruendo en estas personas y así poder dialogar, solidarizarse, y "ceder", una palabra que fue muy utilizada.

"Desde el 2017 agregamos más variedad de pirotecnia lumínica. Y este año nos sumamos a la campaña #MasLucesMenosRuido destinando gran parte del lugar a zona cero estruendo”, dijo Daiana en Radio ADN de nuestra ciudad.

También hace un tiempo que intentan informar y concientizar a la gente: “intentamos concientizar a la gente, que utilicen pirotécnica que no causen estruendo”, dijo una de las dueñas.

“Agradecemos la predisposición, estamos convencidos que más allá de una ordenanza de prohibición también es necesario que el cambio cultural se dé a través de campañas de concientización y que los controles de parte del municipio sean más rigurosos para desalentar el comercio clandestino y venta ilegal de los mismos”, dijo Daiana.



A FAVOR DE LA CAMPAÑA

Blue Dragón está en nuestra ciudad desde hace 11 años. Es un negocio que abrió el padre de los tres hermanos que hoy comandan el local. "Ya teníamos programada esta charla con los padres con TEA y con los miembros del Concejo", cuenta Daiana y agrega: "siempre estuvimos de acuerdo con la campaña de menos ruido y más luces, muchas personas no nos escuchaban, nos trataban de ignorantes y egoístas, sino ponerse de nuestro lado o tratar de tener un acuerdo en común. De esta charla surgió que juntos podemos hacer mucho más que individualmente o estar peleándonos", destacó.

Además dijo que "se puede festejar igual sin el estruendo. Acá en Rafaela, algo que muchos no lo saben, es que existe la ordenanza, sólo que nosotros tratamos de que se busque cumplir la Ordenanza N°4638 que prohíbe la venta y la comercialización de las bombas de estruendo y nosotros buscamos que se busque cumplir", deslizó.

En tanto, manifestó que "hay millones cosas para festejar sin que haga un estruendo, fuerte, que causa pavor a muchas personas y a los perritos. Por eso queremos que nos escuchen porque queremos ayudar", analizó y agregó que

"el Concejo nos entendió y entendieron que hay una Ley que no prohíbe la venta de la pirotécnica, que la misma es de venta libre. Frente a esto, nosotros le prepusimos que estamos a favor de las campañas y buscar concientizar a las personas, tanto para el uso de la pirotécnica, para saber qué cosas usar y qué cosas no. Por eso también nos reunimos con las madres de los chicos que tienen autismo y nos supo explicar bien el trastorno que tienen muchos y el daño que esto provoca, sobre todo con los estruendos. Tenemos que llegar a un punto de acuerdo, vendiendo, pero son dañar a nadie y que todos puedan tener lindas fiestas" , relató la joven.

En el negocio ubicado en el Bv. Lehmann existe una parte donde están todos los productos que no tienen estruendos y que emiten solamente luz. Los dueños quieren también que proteccionistas de animales y vecinos en general se acerquen para dialogar para buscar un entendimiento.