Dos bebas en Sunchales

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo hacemos cada 1º de enero consultamos al SAMCo Hospital Dr Almícar Gorosito" en relación a nacimientos ocurridos el primer día del año, y en el efector de salud nos informaron que no se había producido ninguno, ni tampoco había ninguna parturienta internada.

Por otra parte, debemos señalar que fue infructuoso el intento por comunicarnos con la Clínica Diez de Septiembre, razón por la cual no contamos con datos.

Mientras que en la Clínica Sunchales se produjeron dos nacimientos, ambos en las primeras horas de ayer, uno a las 2, ocasión que llegó a este mundo una niña, hija de Milagros Neiffer y a las 4 tuvo lugar otro alumbramiento con el nacimiento de una beba, hija de Jorgelina Zabala, el personal no contaba con otros datos, pero lo mismo agradecemos la deferencia en brindárnoslos.