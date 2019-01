Presentación de los seminarios de verano

SUARDI. - Tal como estaba previsto, durante la tarde de l pasado domingo, 30 de diciembre, se llevó adelante el Lanzamiento de los diferentes talleres/seminarios de verano que ofrecerá la Municipalidad de Suardi a toda la comunidad.

A lo largo de la tarde, se presentaron los Proyectos Deportivos, coordinados por el Área de Deportes, y los Seminarios de Verano, organizados por el Área de Cultura y Educación.

Asimismo, el público pudo disfrutar de una Clase Abierta de Aeróbica y de la Demostración de Karate-Do y de Tiro con Arco.

Los interesados en participar de algún taller o seminario, deberán ponerse en contacto con las Representantes de las mencionadas Áreas organizadoras de los mismos.

Las actividades comienzan la próxima semana



ENTREGA DE BOLSAS ECOLÓGICAS, REUTILIZABLES Y RESISTENTES

La Municipalidad de Suardi comunica que Personal Municipal se encuentra repartiendo en todas las viviendas de la Ciudad, Bolsas Reutilizables, Resistentes y Ecológicas. Es importante destacar que cada bolsa de plástico descartable que usas tiene un importante costo para todo el medio ambiente; mientras que éstas Bolsas Ecológicas se reutilizan ¡más de 60 veces! con esta acción estamos promoviendo la sustentabilidad.

Asimismo, destacamos que dentro de la bolsa se encuentra el almanaque 2019, con imágenes de nuestra Ciudad para recordar, anotar, y disfrutar de un 2019 cerca de las cosas importantes de cada ciudadano de Suardi-



GANADORES CONCURSO NAVIDEÑO “ABRILE LAS PUERTAS A LA NAVIDAD”

Días atrás, el Área de Cultura y Educación de la Municipalidad invitó a toda la comunidad a participar del Concurso Navideño “Abrile las puertas a la Navidad”.El método para elegir a los ganadores fue el siguiente: una vez recibidas las fotos, las mismas se publicaron en la página de Facebook de la Municipalidad, erigiéndose como ganadora la puerta decorada que recibía más “Me Gusta”, con fecha límite hasta el día de ayer, miércoles 26/12.El certamen estuvo dividido en tres categorías: “Comercios”, “Instituciones” y “Particulares”. Cabe destacar que sólo hubo 1 participante en las primeras dos categorías; mientras que hubo 10 puertas candidatas en la Categoría “Particulares”.El principal objetivo de esta convocatoria fue vestir una vez más de fiesta nuestra localidad, incentivando a los vecinos a participar decorando sus puertas.

NÓMINA DE RECONOCIMIENTOS CATEGORÍA PARTICULARES

Ganador: Flia Claudia Bonino (233 Me Gusta)

CATEGORÍA COMERCIOS

Ganador: Radio Oxígeno (9 Me Gusta)

CATEGORÍA INSTITUCIONES

Ganador: Escuela “Domingo F. Sarmiento” N° 6141 (39 Me Gusta)

PREMIO: Los ganadores obtienen como premio una bonificación con respecto a las Tasas Municipales, más precisamente, quedan absueltos de abonar la misma por 3 meses.