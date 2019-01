Ya rigen los recientes aumentos en este nuevo comienzo de año

Comenzó el año y con ello rigen las nuevas tarifas, donde todo ya es más caro. La "clásica" noticia que se quiere evitar, para no empezar mal el 2019...

Son noticias que no ayudan demasiado a que comencemos de buena manera el año. Si bien la premisa es la familia, los amigos, arrancar festejando y pidiendo por la salud, está claro que el bolsillo juega también un papel trascendental, y más si tenemos en cuenta que nos acaba de dejar un 2018 bastante rudo.

El 2019 llegará con varios aumentos en los servicios públicos que afectarán al bolsillo de los santafesinos, tras conocerse, una a una, las noticias en el final del año pasado.

A partir de la hora cero de hoy comienza a regir en el territorio santafesino un nuevo cuadro tarifario en los peajes de los tres consorcios viales que posee la provincia, y en el fideicomiso público que administra la autopista Rosario - Santa Fe. Tal es el caso del consorcio Vial N° 9, integrado por las rutas provinciales 70 y 6, que a partir del comienzo de año percibirá una tasa básica de $ 30. Para el caso del consorcio Vial N° 6, a cargo de la Ruta Provincial 14, el importe básico se actualiza a $ 55; este mismo valor deberán abonar los conductores que transiten por la Ruta Provincial N° 18, administrada por el corredor Vial N° 4.

Por su parte, el fideicomiso público “Vial Santa Fe”, también solicitó por las mismas razones actualizar los valores; quedando el nuevo cuadro tarifario para la Categoría 1 (autos y camionetas) en $ 15 para los accesos a autopista y para la troncal el nuevo valor será de $ 60. Asimismo, desde Vial Santa Fe destacaron las obras e incorporación de tecnología que se está llevando adelante en esta traza.

Por pedido de los corredores viales, la provincia autorizó esta actualización para hacer frente al aumento de los costos fijos y de inversión en obras; mediante un monitoreo de costos que se realiza periódicamente han sufrido modificaciones los valores de combustible, maquinarias e insumos, necesarios para las tareas de mantenimiento que los corredores viales deben llevar a cabo en dichas rutas, así como también los recursos humanos debido a la paritaria del sector.

El agua será otro servicio que se verá modificando, con la polémica que despierta el agua en nuestra ciudad. Aguas Santafesinas aumentará la tarifa un 28 por ciento, de acuerdo a lo autorizado por el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Santa Fe. El incremento comenzará a regir a partir del primer bimestre de 2019.

No obstante, este incremento, que comenzará a llegar con las boletas de enero de 2019, deja abierta la puerta a nuevos aumentos para el nuevo año, adelantaron desde la Assa. Cabe recordar que esta cifra es un tercio de lo que había solicitado la empresa, que había pedido un 69 por ciento.

El gobierno provincial autorizó un aumento del 28% en las facturas del primer bimestre de ASSA, según se conoció este viernes. La factura promedio bimestral alcanzaría $ 1100.

ASSA había solicitado 30% de incremento para el primer bimestre de 2019. Además pidió otro 30 para la segunda etapa anual lo que implicaba un aumento total cercano al 68%.



LA LUZ TAMBIÉN

Por su parte, a fin de 2018 la Secretaría de Estado de la Energía consideró procedente la actualización tarifaria solicitada por Empresa Provincial de la Energía (EPE). El primer incremento será de un 20%, en enero; el segundo será de 9,7%, en marzo.

Luego de que la EPE presentara un pedido de actualización tarifaria el 30 de noviembre, se desarrollaron diversas instancias de diálogo y finalmente se acordó el incremento tarifario que se verá reflejado en las facturas de enero y marzo del próximo año.

El aumento será según el tipo de usuario, que se dividirá en dos etapas. Los clientes residenciales pagarán un 18,8 por ciento más enero y un 8,6 por ciento más en marzo. Por ejemplo, en caso de que el consumo sea de 400 KWH, la variación entre la tarifa de noviembre de este año y de marzo de 2019 contemplará un aumento de 230,5 pesos mensuales.

Por otra parte, los usuarios comerciales abonarán una suba del 21,6 por ciento en enero y en marzo aumentará un 12,1 por ciento.

En el caso de los industriales, pagarán un 29,1 por ciento más en la primera etapa del aumento en enero, y un 12,1 por ciento más en la segunda etapa, que se concretará en marzo.

A modo de cierre hay que hablar del transporte. Sabido es que en la ciudad de Santa Fe, hace menos de una semana, el Transporte Público de Pasajeros aumenta un 50% y el boleto frecuente pasará de $14,35 a $ 21,50 según el nuevo cuadro tarifario. Pero si se toma el precio del boleto a enero de 2018, que era de $12,20 el aumento fue del 76,22%.

En el caso de los usuarios de la tarjeta SUBE que cuentan con beneficios sociales a nivel nacional (jubilados y pensionados; personal de trabajo doméstico; beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación por Embarazo, Plan Progresar y Programa Jefes de Hogar; monotributistas sociales y las pensiones no contributivas) accederán a un boleto de $ 9,60, es decir un 55 % más económico que el boleto frecuente.

Recordemos que en nuestra ciudad la suba se dio antes de fin de año con el boleto de los Minibuses, y también con el aumento en la Zona de Estacionamiento Controlado.