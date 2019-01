Una gomería de la ciudad lleva 26 años sin cerrar un solo día

Pinchar un neumático genera un enorme fastidio. Es algo no planeado que retrasa nuestros quehaceres durante la jornada, y que sin lugar a dudas, se debe resolver al instante. Pero, ¿Dónde ir? Todo dependerá en qué punto de la ciudad estemos y también, más que nada, la hora en la que pinchamos la goma.

La gomería que está detrás de la Estación de Servicios ESSO, "La Cruz", a la vera de la Ruta 34, está abierta los 365 días del año, las 24 horas, un récord que se prolongó durante 26 años, así como usted lo lee.

"Los 365 días del año tenemos abierto. Estar al lado de una estación de servicio nos beneficia. Ambos lugares trabajan las mismas horas. Nos organizamos por turnos, de 8 horas cada uno y un relevo los fines de semana cuando se toman descanso", expresó Ricardo Maldonado, uno de los empleados más antiguos de esa gomería histórica de la ciudad.

Ante la consulta de cómo hace para soportar tantos cambios de horarios y tanta presencia, Maldonado dijo que "la convivencia de la familia es lo principal para poder hacer esto, tanto de una parte como de la otra. Y así podemos organizarnos tanto en los quehaceres de la casa y los de la familia también. Con mi pareja nos organizamos con su horario laboral, yo con el mío, los chicos en la escuela, y cada uno nos organizamos de esa manera", destacó en Radio FM 97.9 de nuestra ciudad.

En tanto, dijo que "en todo este tiempo, por lo general siempre trabajamos con la misma gente, el mismo dueño, sin un drama. Y cuando los hubo siempre se corrigió, se puso las cosas en claro y se siguió adelante", remarcó.



LOS CAMBIOS LOGICOS

Esta gomería abrió hace 26 años atrás, la ciudad era otra y el lugar en donde está el comercio estaba desatibado, aislado de todo. Las contruccionres fueron avanzando y ese rincón del barrio Los Nogales ahora ya es otro, con otro trajín, diferente y mucho más demandante. "Cuando nos instalamos acá hace 26 años atrás, había muy pocas cosas. Todo era más campo, más vacío. Y siempre hubo una gomería las 24 horas", destacó el empleado.

En tanto, otro punto que hoy nos preocupa a todos es la inseguridad, lo que se vive en la ciudad y en todos los puntos del país. Al respecto, Maldonado dijo que "con el tema de la inseguridad es como en todos los lugares. La inseguridad está, pero nosotros prácticamente tuvimos muy pocas raras en todo este tiempo. Siempre tenemos dando vuelta un móvil, ya sea de la policía de la GUR... por lo que estamos seguros. Eso no quiere decir que no nos pase nada, pero gracias a Dios estamos muy bien", destacó.

Hace poco, menos de dos meses, a uno de los empleados le reventó una goma de camión, cuando la estaba arreglando. La explosión lo desfiguró, perdiendo tres dientes y dos muelas. "Son cosas que tenemos que tener en cuenta, hay que prestar atención y tener cuidado. El neumático no deja de ser un peligro", dijo el hombre, recordando alguna especie de anécdota.

Más allá de esto, dijo que "el neumático está muy avanzado, y sin cámara te dura más, mientras que los camiones tienen vigía, los colectivos también y lo van manejando, llevándola así y ver que soluciones le pueden dar", explicó, a modo de cierre.

Por último destacó que "en un año o dos cuelgo los botines, me voy a jubilar", y sostuvo que en la organización del día a día "cuando hay algún problema hay alguno que nos cubre. Inclusive el dueño por ahí se arremanga y viene. En ese sentido no tenemos problemas", dijo.

En tanto, finalizó diciendo que "en este barrio no tenemos problemas, y con la gente que se maneja mucho en la ruta, con camiones, colectivos y todo eso, todos ya saben que acá está abierto y vienen directamente", concluyó. Una gomería las 24 horas señores, sin importar el día.