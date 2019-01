Valiosa información arrojó la Auditoría

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - El jueves 20 de diciembre pasado, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la sede comunal donde se informó sobre lo realizado por la Comuna en el primer año de gestión y además los resultados de la auditoría que pertenecen sólo al período 2016 – 2017 de la administración Comunal. El presidente de la Comuna, Mauro Gilabert luego de la misma nos decía (2° parte): “los datos de este proceso fueron realizados por Andrea Arrietti MP N° 12427, junto a jóvenes profesionales egresados de la Universidad Nacional del Litoral. Su costo fue saldado en tres cuotas de $25.000 (veinticinco mil pesos). Nos permitió obtener información valiosa para poder saldar deudas, proyectar, y conocer detalladamente la situación económica, financiera y administrativa de la Sede Comunal”. “Cuando nosotros comenzamos nos preocupaba mucho la deuda con proveedores. Comenzamos una negociación con ellos con buena predisposición de ambas partes. Planteamos una forma de pago y en los primeros seis meses, administrando y marcando orden, pudimos cubrir eso y hoy tenemos un sistema de pago que permite que en 10 días el proveedor esté cobrando su factura. Una de las dudas que arroja la auditoría- es una deuda con la Dirección Provincial de Vivienda de $ 1.093.000 que fue un acuerdo de reposición que realizó el presidente saliente unos días antes de dejar la función. Ya habíamos ganado nosotros y hasta el momento no hemos tenido una respuesta sobre este tema. Por tal motivo hemos enviado notas a la Dirección de Vivienda y Urbanismo, a Lucas Crivelli, me reuní con él también. La auditoría lo arroja y por eso lo expresamos".

“Lo que efectuamos nos dio una pauta clara de determinadas cosas que se estaban haciendo mal, para saber en claro cuánto debemos, y a quién, y de qué forma podemos pagar y también nos dio un ordenamiento en las compras. Obviamente esto nos hizo bajar significativamente los gastos en determinadas cuentas". “Aplicamos este sistema que ha dado muy buenos resultados en otras comunas y municipalidades. Por ejemplo estamos trabajando mucho con el Ministerio de Modernización en diferentes aplicaciones que nos da agilidad. Hoy vamos al sistema de expedientes y podemos buscar uno para ver en qué estado está; antes no lo teníamos. En 2019 la liquidación de sueldos será por sistema, mientras que antes se hacía en una planilla de Excel y el personal se adapta a esa forma porque le estamos agilizando el trabajo".

Algunos puntos salientes del informe de auditoría: 1- Posición financiera al 11/12/17: -No existía un sistema informático que permita conocer la deuda de la Comuna en una fecha determinada. -Déficit contable al 11/12/17: $ 6.158.250.- Déficit financiero al 11/12/17: $ 2.447.627,25.- 2-Cuentas por cobrar: -No existía un criterio uniforme para realizar intimaciones por falta de pago de los tributos. -Créditos a favor de la Comuna, por distintos tributos, devengados y no cobrados aproximadamente $13.000.000.- 3-Tesorería: -Se encontraron 4 cheques en blanco, firmados por el entonces Presidente Comunal. -Superposición de tareas incompatibles. -Cheques vencidos, y otros próximos a vencer en cartera. -De 30 órdenes de pago analizadas, en 11 no había firma de autorización. Se saldaron en efectivo, no quedando registro. En 11 no existía constancia de recepción por parte del beneficiario del pago. En 4 órdenes no existía adjunta la factura correspondiente. 4-Contabilidad: -No existían autorizaciones preventivas de gasto. -Los bienes muebles e inmuebles no eran amortizados. -Los balances no reflejaban la realidad económica de la Comuna. 5-Compras y contrataciones: -Faltaba responsable encargado de las compras y contrataciones. -No existía registro de proveedores. -Se detectaron facturas impagas no incorporadas al archivo de deuda (no existía archivo). 6-Gestión de bienes: -No existía sistema de inventario confiable y eficaz de los bienes. -8 maquinarias y/o vehículos no asegurados. -Se abonaba póliza de seguro a 9 maquinarias que estaban en desuso. También se pagaba por una niveladora de arrastre prestada y no restituida (recuperada en julio de 2018), y por un acoplado que no está hace varios años. -Existe una motoniveladora Galeón que se encuentra en desuso (desguace). 7-Actas de infracción: -No existía un registro único de las actas de infracción emitidas por los inspectores de tránsito, ni su estado. -Cuando el infractor se presentaba en la Comuna, se juzgaba el acta de infracción determinando el monto a cobrar sin un criterio uniforme ni respaldo del Código de Faltas vigente. 8-Área de personal: -Los ingresos y promociones no se realizaban por concurso abierto, sino por Resolución. -No existe Declaración Jurada de los puestos jerárquicos. -De 15 legajos analizados, en 12 no existe constancia de estudios Médicos; y 11 no tienen Resolución de ingreso a planta permanente. -A noviembre de 2017, 2 agentes percibían plus de subrogancia categoría 21, no habiendo registro. -4 agentes percibían suplemento sin Resolución que lo determine. -12 agentes perciben suplemento por título, pero en 3 casos no hay constancia que lo acredite. -5 operadores de maquinaria pesada sin constancia de cumplimiento de función. -Acumulación de hasta 166 días hábiles de licencia de empleados de planta, debiendo cumplirse la misma antes del 30 de abril de cada año. -55 empleados eventuales, de los cuales 22 no forman parte del registro Comunal. 9-Liquidación de haberes: -La liquidación de sueldos se realizaba manualmente, en planilla Excel. -Se realizaban adelantos de sueldo sin respaldo normativo, sólo por acuerdo verbal con el Presidente Comunal. -Los impuestos comunales se descontaban del sueldo, sin firma del empleado. -Los bonos, órdenes y recetarios de IAPOS no eran abonados por los empleados comunales, sino que se descontaban de su sueldo. -No se realizaban descuentos de sueldo por tardanzas, retiros anticipados o inasistencias injustificadas. -Los adicionales por antigüedad eran actualizados de manera mensual, no el 31 de diciembre según indica la normativa. -En los contratos no figuraban las cargas horarias a cumplir, y no estaban firmados por los empleados. 10-Área social: -No existía registro de los subsidios sociales. -$ 220.000 aporte del Ministerio de Seguridad en 2017: $140,000 se utilizó para los fines relacionados al subsidio; los $80,000 restantes se emplearon para saldar facturas que no tuvieron relación alguna con el concepto del monto otorgado. -Becas sin normativa que las respalde. 11-Obras públicas: -$139.000 otorgados para la construcción de la Estación Solar en la Plaza 25 de Mayo. A la fecha de corte, la obra no estaba finalizada. 12-Área Legal: -La Comuna no contaba con un sistema de gestión jurídica, que permita acceder de un modo inmediato y eficaz a la información del estado procesal e historial de cada juicio. -La Comuna no poseía una página web donde publicar las Ordenanzas. 13-Área de mesa de entrada: -La Comuna no contaba con un sistema de gestión de expedientes que permita localizar de manera rápida y precisa la ubicación y estado de una solicitud ingresada. 14-Deudas con proveedores: -Se adeudaba un total de $1.995.369,46 a 57 proveedores. Luego del corte para realizar la auditoría, continuamos recibiendo facturas impagas. La deuda superó los dos millones de pesos. -La deuda declarada por la Comisión Comunal saliente, fue de $ 900.006,97. 15-Convenio de reintegro de fondos a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo: -28 días antes de entregar el Gobierno, el Presidente Comunal saliente obligó por escrito a la Comuna a restituir a la Dirección Pcial de Vivienda y Urbanismo el monto de $ 1.093.754, suma que fuera recibida para aplicar al Plan de 40 viviendas, pero que nunca se utilizó y en consecuencia debe devolverse.- El dinero fue utilizado de modo indocumentado, se desconoce su destino y ante el reclamo se instrumenta una obligación, que no estamos dispuestos a asumir. Se aclara que el plazo de restitución se encuentra vencido a la fecha de corte (11/12/17), y no obstante se encuentra impago.