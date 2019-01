El pan de cada día

Sr. Director:



Diciembre es un mes de festejos y este 2018 es un año muy especial para toda mi familia.

No sólo celebramos las fiestas sino además un acontecimiento muy importante que me enorgullece y por eso quiero compartir con todos los lectores.

El pasado 23 de diciembre cumplió Medio Siglo de vida nuestra empresa familiar: "Panadería Nuestra Señora de Luján". El oficio que inició mi bisabuela vendiendo pan casero y fue pasando de generación en generación. Continuó mi abuelo, con mi papá y mis tíos y actualmente, también mis primos.

La Panadería Calaón como socialmente es conocida abrió sus puertas antes de que el hombre llegue a la Luna y de que se inaugure el Túnel Subfluvial.

Un 23 de diciembre de 1968 mi viejo con sólo 19 años, siendo muy joven, visionario y laburante tuvo un sueño: abrir su propia empresa de panificación. Con voluntad, perseverancia, sacrificio y sobretodo amor a la profesión lo hizo realidad. Mi mamá con 18 años y su apoyo incondicional se hizo cargo de la atención al público, "el Despacho" y este año celebramos 50 años llegando a la mesa de cada cliente que confía en nuestros productos.

¿Cuál es la receta? Harina, agua y esmero siendo el slogan de nuestro negocio.

Queremos saludar especialmente a todos los que, día a día, nos siguen eligiendo para compartir sus almuerzos y cenas en familia, sus mates con amigos y eventos sociales.

Quiero dar gracias a toda mi familia porque sin el apoyo, unión, empeño, dedicación y el amor como ingrediente principal, este sueño no hubiese sido posible.

¡Gracias por estos 50 años juntos, brindemos por muchos más!

¡Feliz año para todos!



Andrea E. Calaón

Rafaela