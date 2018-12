Gala de la Academia de Artes AC

El pasado sábado 22 y domingo 23 de diciembre, la Academia de Artes A.C. realizó sus primeras Galas Anuales de Cierre de Actividades.Fueron cuatro funciones en sus propias instalaciones. En las mismas unos 250 espectadores pudieron disfrutar de numerosas performances de sus variados grupos de alumnos.Diferentes estilos se hicieron presentes: Femme Style, Street y Break Dance, Danza contemporánea y Danza Clásica. Todos ejecutados por alumnos de la academia.Mención especial merece la puesta de la Escuela de Bailarines de la misma, donde los alumnos, de entre 4 y 13 años, dieron sobrada muestra de lo aprendido durante el ciclo regular de clases del año que hoy finaliza.La academia iniciará 2019 con atractivas propuestas, dos de las cuales se desarrollarán desde la semana que hoy se inicia:Comenzando el 2 de enero, y hasta el 1 de marzo, se realizará la segunda edición del Dance Camp. Iniciativa que busca generar una alternativa a las clásicas actividades estivales, poniendo foco en la formación de nuevas generaciones de bailarines. Esta nueva edición incluye como novedad: clases de acondicionamiento físico para bailarines/stretching, Street Dance, Femme Style, Reggaetón y Jazz Contemporáneo, culminando el 2 de marzo con un espectáculo de fin de ciclo, en donde se podrá apreciar el trabajo realizado durante el mencionado período.En paralelo, se continuará con el dictado de las clases regulares para adultos durante el receso de verano, comenzando las actividades de lunes a viernes desde las 19 hs. Además, en dicho espacio cultural, se dictará un Taller Infantil de Teatro desde el 3 de enero al 28 de febrero, orientado a niños de 8 a 12 años, los días martes y jueves de 17 a 19 hs, el cual también concluirá con una Gala Final demostrando lo aprendido en actuación, escenografía y dramaturgia.El próximo viernes 4 de enero contarán con la presencia de los talentosos Denise De La Roche y Nahuel Leguizamón. Denise impartirá una clase intensiva de Danza Contemporánea y Nahuel se encargará por su parte de Street y Hip Hop.(Bailarín, coreógrafo, docente).Algunos de sus trabajos en televisión: Show Mach (coreógrafo Flavio Mendoza 2018), Tu cara me suena, Sábado Show, Cantando por un sueño, Soñando por cantar, Susana Giménez, entre otros. Trabajos en teatro: Aliados, Nada es imposible, Stravaganza, Walter in art, Fortuna revista musical, Muchacha argentina, entre otros.Trabajó con artistas tales como Lali Espósito, Tan Biónica, Fabián Manuk, Bersuit Vergarabat.(Docente, coreógrafa, bailarina).Comenzó sus estudios en danza clásica en la provincia de Santa Fe. Luego, continuó su formación en clásico, contemporáneo, jazz y Hip Hop en Capital Federal (Bs As) . Becada para realizar un Workshop en la Universidad “Point Park University” en Pittsburgh, USA.Realizó trabajos para varias tiras televisivas como Casi Ángeles, Patito Feo, Consentidos, Súper Torpe, Aliados. Trabajó en teatro en las siguientes obras: Súper Torpe, Carrusel, La Ola Verde. Participó como bailarina en diferentes videoclips de Don Omar, Fey, Tan Biónica, Lali Espósito. Formó parte del Staff de Bailarines de Operación Triunfo, Soñando por Cantar, Susana Giménez, La academia última generación, La Voz Argentina y Show Mach. Co-coreógrafa en Aliados, Elegidos y coreógrafa para la publicidad de Sedal.En el exterior participó en el “Carnival” evento muy reconocido en Los Ángeles donde exhiben sus coreografías distintos exponentes de la industria de la danza.Actualmente coreógrafa y bailarina de Lali Espósito.