El Municipio ya contactó a 80 "trapitos"

Desde que el Ejecutivo resolvió avanzar con un decreto con el que pone en marcha el Registro al que inscribirá a quienes actualmente lavan autos en el centro, ya son 80 los contactados por las distintas áreas de la Municipalidad, de los cuales más de 40 ya se han presentado en las oficinas para poder obtener la habilitación correspondiente.Recordemos que este decreto no permitirá nuevos ingresos y establece horarios topes, como para que el control sea puntual y de esta manera terminar con algunos altercados que fuimos comentando en todo este 2018.La subsecretaria de Economía Social y Empleo, Mariana Allassia, contó que"empezamos a volver a contactar a todas las personas que realizan lavados de autos para que se acerquen a iniciar el trámite del registro. Estamos arduamente saliendo desde hace 2 semanas, ya hemos contactado aproximadamente a 80 personas que realizan esta actividad. Hay que tener en cuenta que por el tema de las fiestas muchos han salido ahora a hacer este rubro y nosotros pedimos que estén acreditados desde antes por lo que hay personas que no van a poder seguir haciéndolo a partir de la fecha en la que se firmó el decreto", dijo y destacó que "muchos de ellos, casi un 50%, ya se acercaron al primer piso a traer toda la documentación. Además, nosotros también le pedimos una constancia de haber estado en nuestros relevamientos y una entrevista previa, recordando también que deben tener 5 años de residencia en la ciudad", remarcó Allassia, contando que muchos de los lavacoches no tienen documentos, o partidas de nacimiento.A mediados de este año, la Municipalidad comenzó a trabajar con este grupo de personas que desarrollan actividades en la vía pública y partir de la firma y de los requisitos formales, comenzaron con el equipo de trabajo que está compuesto por profesionales del área de Desarrollo Social y también con personal de prevención ciudadana.Allassia dijo que 80 era el número que esperaban, aunque aguardan que pueda aumentar la cifra. "Las características que tiene esta actividad es esto: que es un trabajo informal, que la gente sale porque se quedó sin trabajo, ve la oportunidad de generar algún ingreso, entonces va y lo hace. El registro va a impedir que eso suceda, y nosotros vamos a plantearles, cuando se detecte una persona que es nueva en esta actividad en la zona de microcentro, es hacer una entrevista, plantearle el alcance del registro y la imposibilidad de seguir haciéndolo", dijo en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad.En tanto, elucubró diciendo que "hay un 10% de esos 80 chicos que se van a autoexcluir por no cumplir con los requisitos. Hay algunos que están recientemente en la vía pública, por lo que no podrán acceder. En la medida en la que fuimos individualizando las situaciones fuimos viendo los que van a estar más complicados", sostuvo."Si esta persona no acepta y decide seguir con la actividad, entonces aparecerán los controles de la GUR para mantener esta actividad ordenada, que es lo que está buscando el decreto, para mientras tanto buscar otras alternativas con las personas, que es el rol más claro de mi área. Poder trabajar con ellos otras alternativas", expresó la funcionaria, relatando una situación que se puede dar tranquilamente."Vemos una gran aceptación, ya que muchos de ellos, casi el 90%, están buscando trabajar tranquilos y no generar inconvenientes. Ellos saben que muchas veces se los estigmatiza, porque ha habido problemas en la vía pública, robos y otras situaciones que se daban por no haber una regulación. Cualquiera podía hacer esta actividad, y ese es nuestro desafío, para que puedan trabajar sólo los registrados, cumpliendo con estos requisitos y normativas. Desde todas las áreas del Municipio apostamos a tener una convivencia pacífica, en un marco de seguridad y en donde ellos mismos tengan acceso a otras oportunidades", dijo y agregó que "hay un gran porcentaje que sólo han ido a buscar el certificado de buena conducta, por lo que ahí te das cuenta, de que no pasa nada. El tema es que ese gran porcentaje queda opacado por un grupo mucho más reducido, donde su problemática no es la del empleo", destacó.En cuando a los posibles percances con los "trapitos" que hoy en día pueden desarrollarse, desde el Ejecutivo piden un mayor compromiso, haciendo la denuncia: "los ciudadanos deben colaborar con las denuncias, si tuvieron algún episodio con los lavacoches. Esto nos sirve a nosotros para poder trabajar en montón de situaciones complicadas en la vía pública. Necesitamos tener denuncias y testimonios. Tenemos el Area de Prevención Ciudadana, que está en el primer piso de la Municipalidad, donde estamos haciendo el registro, desde allí se asiste a todas las personas que tienen inconvenientes con algún tipo de este delito", expresó y agregó: "si no quiere hacer la denuncia por cuenta propia, que venga y que hable con nosotros y desde allí vemos que se puede hacer para dejar documentados este tipo de cuestiones. Si no hay denuncia, los delitos van a seguir ocurriendo. Aunque sea una denuncia menor", finalizó Allassia.