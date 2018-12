"Marcar" el territorio

Recordemos que los "trapitos" van a declarar el lugar donde van a trabajar. Los mismos, tras trabajar tantos años en el centro de Rafaela, ya están regulados, por lo que el Municipio no determinará sus sitios. Una vez que finalice el registro, comenzarán a trabajar con ellos en talleres y en encuentros de formación ya sea para lo que están haciendo, sino para darles otras oportunidades y así poder capacitarlos.Además, se espera que a mediados del mes de viene, ya concluyan los trámites iniciados para definir la cantidad de lavacoches que va a tener la ciudad, con los carnet y sus respectivas identificaciones."Con las personas que han cumplido condena, nosotros consideramos que ya cumplió su condena y que de ahora en más ya tiene derecho como cualquier otro a tener alguna oportunidad. No vamos a avalar a aquellas personas que estén procesadas. Menos de un 10% tiene problemas de estas características", dijo la funcionaria, haciendo alusión al pasado de cada una de las personas que hacen este trabajo.Además, adelantó que van a seguir trabajando en otras zonas de la ciudad: "esto es tan complejo y tiene tantas etapas, que con lo que empezamos ahora es con la Zona de Estacionamiento Controlado y lo vamos a evaluar en 6 meses. De ahí vamos a evaluar si lo vamos a ampliar, vía decreto, a otras zonas. Esto no quita que nosotros sigamos trabajando con toda la población, donde la situación social es crítica a nivel social y económica. Esto es algo que se da no sólo en el centro de la ciudad", concluyó.