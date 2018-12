VTV: "la gente cumple, no deja vencer la fecha"

Llegan las vacaciones y seguramente vamos a usar el auto para viajar. Nuestra principal premisa es llegar bien, sanos y salvos, y no tener ningún inconveniente en el camino, para que nuestro viaje de placer no se estropee.Salir a la ruta con el auto es algo que puede hacer cualquiera. Sin embargo, siempre hay que hacerlo con el vehículo en buen estado, no solo para evitar el mal momento de "quedarse tirado" sino fundamentalmente por seguridad. Para viajar seguros, es necesario hacerlo en un auto que funciona correctamente.Uno de ellos es la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Obligatoria para los autos. Alejandro Grando, titular de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), expresó que "lo ideal es tener al coche en un estado de mantenimiento durante todo el año, pero en las vacaciones la gente aprovecha el tiempo para hacerlo, o de su mecánico de confianza, o muchas veces, en los talleres de Revisión Técnica, ya que nosotros emitimos una documentación que es exigible legalmente para poder circular", dijo.En tanto, destacó que "la gente está cumpliendo un poco más, está haciendo la revisión más en fecha, no deja vencerla tanto tiempo. Así y todo, este año se registraron menos revisiones que el año pasado. En años de bajas revisiones, se pronuncian más los picos de demanda, como que la gente la hace en el momento en el que la necesita", expresó.La RTV del auto cuesta hoy $ 1355, camionetas, dependiendo del tamaño, está $ 1600 a $ 1800, mientras que vehículos de carga, pesados, están $ 2750.TOMAR PRECAUCIONESGrando dijo que hacer correctamente la revisión "no es una garantía de que no pase nada, pero el chequeo es exhaustivo y es muy raro no ver coches a los cuales no se les observe ninguna anomalía. Por lo cual estamos bastante tranquilos con el trabajo que hacemos y garantizamos que la gente va a llegar a destino", explicó el titular.En tanto, dijo que "hay tres cosas en una revisión: no tener ningún accidente por fallas técnicas, no tener ninguna falla técnica, como que se reviente una cubierta que estaba en un muy mal estado, y la otra es la documentación", sostuvo.A modo de cierre, dijo que "la Revisión Técnica surgió allá por el año 1992, con la Ley Nacional de Tránsito, en la cual dice que las provincias que tengan sistema propio para los autos particulares, tienen la potestad para hacer las revisiones y en ese caso, los autos de esa provincia, hacerlo en dicha provincia. Este es el caso de Santa Fe, que tiene un sistema propio de Revisión Técnica, tiene una documentación propia que emite la Agencia de Seguridad Vial, por lo cual a los vehículos que están radicados en la provincia de Santa Fe tienen que hacerlo en talleres radicados en nuestro territorio provincial", y aclaró que "la verificación tiene una validez nacional, incluso en los países limítrofes. Para hacer revisiones de autos de otras provincias, nosotros usamos sistemas de documentación nacional, y a esas provincias que tienen sistemas propios, se bloquea y no se les puede hacer", finalizó.