Cocco: "me sorprende la decisión del Concejo"

El secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), Darío Cocco, se mostró sorprendido por la decisión adoptada por la oposición el pasado jueves cuando, al momento de votar el Presupuesto, decidieron mantener el número de empleados de planta permanente, rechazando así el pedido realizado por el gremio."No hemos llegado a comprender el por qué no aceptaron la ampliación de la planta permanente. Al menos en esta instancia, seguramente podremos volver a tratarlo en extraordinaria", dijo y agregó: "hemos mantenido varias reuniones con los concejales y le hemos marcado el por qué de la importancia de esta decisión, explicando que la incorporación de los agentes de la GUR generaba esta necesidad de vacantes, para poder incorporar los contratos que tenemos, que tienen una antigüedad de 4 o 5 años", reveló Cocco en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz)."Sabemos bien que uno de los argumentos que esgrimieron es que había muchas subrogancias y que si se generaban los concursos, podrían generarse vacantes. Pero estas están en función de los cargos que están cumpliendo y demanda tiempo para poder establecerse y poder tener el cargo ya seguro. Ya lo habíamos explicado en su momento"."Volveremos a la carga con el pedido de ampliación de la planta en las extraordinarias, que se darán hasta el mes de marzo", ratificó. "No lo comprendemos, creíamos que había quedado todo muy claro. Creemos que es una necesitad muy importante para todos los trabajadores. Si no están las vacantes, no se van a poder concretar los pases", indicó.El Presupuesto 2019 aprobado contempla un total de 1140 puestos en planta permanente, que es la misma que había en 2018. "Nosotros habíamos pedido 100 cargos más: 1240. Hay 350 contratos habilitados. Hay algunos que tienen 4 o 5 años. También hay monotributistas que aparecen como proveedores y que están ejerciendo tareas de agentes permanentes. Eran fundamentales, por lo menos, 60 más. Tampoco estuvo esa aceptación. Nos toma de sorpresa, porque no tuvimos objeciones en las reuniones. Es una pena porque se pierde una oportunidad importante de mandar una señal a todos los trabajadores", indicó Cocco. Vale destacar que los 25 agentes de la GUR están como contratados y los 15 que se están buscando para Protección Vial y Comunitaria, también lo serán. "Engrosan las problemáticas, porque no le damos la herramienta legal de pasar los contratos a plantas", dijo Cocco."Esperemos que no sea una decisión política, habida cuenta de que el 2019 es un año electoral. Entendemos que los concejales tienen que estar por encima de esta mirada y generar legislación para darle a los trabajadores lo que le corresponde, en este caso, la estabilidad laboral", completó.