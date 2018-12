Luis Castellano: "el primer semestre del 2019 será duro"

"No va a ser un año bueno el 2019. El primer semestre será duro. Uno ya lo vislumbra desde las proyecciones". La frase le pertenece al intendente Luis Castellano y anticipa un próximo año complicado.En declaraciones brindadas a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), indicó que el principal factor de riesgo será el empleo. "No ha habido una baja en el empleo formal. Hay un registro de muchas dificultades en el empleo informal, sobre todo en la construcción, que derrama en muchos sectores de la economía, pero principalmente, en la economía de los barrios", dijo y agregó: "muchas empresas, sobre todo las que dependen del mercado interno, están aguantando a sus empleados. Están sosteniendo el empleo porque están esperando la reactivación. En las PYME se da una relación casi familiar. Ahí hay una dificultad. También en el comercio. Todo lo que se podía esperar de reactivación era ahora, a fin de año. Ahora hay que pasar enero y febrero, y llegar hasta marzo. Por el otro lado, las empresas vinculadas al sector externo, están mejor, por la devaluación. Las que están en Rafaela, están trabajando bien".También le reclamó un plan al Gobierno Nacional: "todo está atado con alambres: no hay medidas que le den algún grado de certezas al inversor. Ahora estamos con el Riesgo País, antes era el dólar. Siempre estamos con alguna variable que se escapa. Los bancos están ofreciendo tasas del 50%, que es inviable para que alguien vaya a sacar un crédito. Todos van a dejar la plata ahí. Algún día, los bancos van a tener que pagar esos intereses. ¿Y cómo le pagan? Devaluando y empezamos de nuevo la espiral. No quiero augurar cosas negativas. Pero nadie de quienes estamos en un proceso de información, un norte en donde el Gobierno Nacional plantee un norte. Un proyecto económico en donde podamos atarnos a eso con un horizonte de 2 o 3 años"."Por el otro lado, está el riesgo político. Entiendo que al Gobierno le rinda la confrontación con Cristina. Le sirve ponerse en la dualidad de un potencial de un balotaje. Pero eso tiene un riesgo tremendo. Es jugar con fuego. Lo que tendría que hacer es que, en vez de confrontar, es llamar a todos los sectores políticos del país, marcar 5 puntos para un plan de 5 años, y liderar ese proceso", indicó.Desde su punto de vista, se debería alejar de la "grieta" y transitar por un acuerdo político. Pero, desde su punto de vista, no va a ocurrir: "cuando el trabajo de consenso y de diálogo es lo que guía tu quehacer vas por un camino. Pero cuando lo hace la comunicación, el marketing y lo electoral, vos vas por otro. Indefectiblemente. Acá está claro que el Gobierno ganó dos elecciones con ese esquema y lo va a seguir usando. Para el país, es muy negativo. Ya nadie piensa en función de cambio, sino que lo hace en función de futuro. ¿Qué es eso para las próximas elecciones? ¿Es nuevamente el cambio o la estabilidad de pensar un país, una provincia, una ciudad en serio? Hay mucha desesperanza, la gente no llega a fin de mes, la gente achica y el problema empieza a aparecer cuando se acaba el empleo".Desde su punto de vista, la peor parte de la crisis se la llevan "los sectores medio-bajos. El trabajador, que nunca le fue a pedir al Estado nada, y que depende de su salario, está pasando un momento muy duro. Lo viene aguantando. Si ese trabajador pierde el empleo, se produce un crack muy fuerte. El Gobierno debería pensar en medidas para reactivar el mercado interno, porque sino, la consecuencia será el empleo, no el achique".SEGURIDADCastellano le reclamaba a Lifschitz que se ponga al frente de la situación de seguridad. En la última visita del Gobernador, dijo que sí lo hizo. ¿Qué lo llevó a cambiar de opinión? "Abordó al tema en el CCIRR, frente a unos 150 dirigentes. se hizo cargo del tema, que no es poco. Un poco obligado porque antes habló el Presidente del CCIRR, y puso este tópico como uno de los más importantes que tiene que resolver la ciudad. Creo que ahí se dio cuenta que no es un reclamo político partidario de Rafaela. Creo que empezó a tomar dimensión. No es solo Rafaela, sino toda la región. El liderazgo solo lo puede llevar adelante el Gobernador. Yo vi en Farías una actitud totalmente diferente a la que se venía teniendo o la que tiene el Ministro de Seguridad. Al cambiar la actitud del Gobierno, también cambia la actitud de la policía. Es inmediato. Quieras o no, son sus jefes. El Gobernador es el Jefe de la Policía y se tiene que hacer cargo de ella", indicó.Marcó que el Gobierno Provincial "dejó fluir sin conducción, sin fuerza, sin plan" todo lo vinculado a las drogas. "Y hoy estamos viviendo las consecuencias de ello. ¿Se puede cambiar? No. Creo que este Gobierno no tiene más alternativas. Va a ayudar a paliar la situación. Hay que ponerse arriba hasta el último día en que gobierne Lifschitz. Pero ya no tiene más tiempo para cambiar la matriz de seguridad de la Provincia. La realidad supera el debate: la cantidad de gente que vende droga en los barrios, la impunidad de los delincuentes, la falta de un plan... Esto lo ve todo el mundo. La responsabilidad es de Binner, después de Bonfatti y ahora de Lifschitz"."De acá salió esposado el Jefe de la Unidad Regional V y nadie del Gobierno de la Provincia dijo por qué. Creo que tenemos derecho a preguntarnos qué pasó. Y todavía sigue preso Toniolli, el exJefe de Policía de la Provincia. Está imputada la exfuncionaria de Delitos Complejos, Ana Viglione, que sigue siendo funcionaria. Nadie da explicaciones de nada. Y son hechos gravísimos. Imaginate si alguien de mi gabinete estaría en esa situación. O se llevarían preso al Jefe de la GUR. Es un escándalo de proporciones. ¿No debería dar explicaciones de eso? Me lo estarían pidiendo a los 5 minutos. Del otro lado, nadie dice nada, nadie da explicaciones. Silencio absoluto", completó.