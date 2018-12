Según Cristina, fue un "judío hecho y derecho"

BUENOS AIRES, 31 (NA). - La líder de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, recordó ayer al recientemente fallecido ex canciller Héctor Timerman, como un "argentino", "peronista" y "judío hecho y derecho", y atribuyó el origen de la enfermedad al "irracional e injusto ataque" del que ambos fueron blanco producto de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán."Pienso y siento la necesidad de decir hoy lo que siempre dije en privado a quien quisiera escucharme: Héctor se enfermó por el dolor y el sufrimiento que le provocó el irracional e injusto ataque que ambos sufrimos con motivo de la firma del memorando de entendimiento con Irán para lograr el esclarecimiento del atentado terrorista contra la mutual judía y poder destrabar así la causa judicial de la AMIA, que a casi 25 años del hecho continúa paralizada y sin ningún condenado", reflexionó la ex presidenta en un sentido homenaje póstumo a su último canciller.En la misiva escrito desde su residencia de El Calafate y publicada en sus redes sociales, la actual senadora nacional del Frente para la Victoria evocó al ex funcionario como un "judío hecho y derecho" que sufría con "profunda angustia" los "ataques" que le dedicaban "las instituciones de la comunidad judía" durante su gestión."Me acuerdo en muchísimas oportunidades cuando venía a verme a mi despacho, lo notaba que estaba muy mal por los ataques de las instituciones de la comunidad judía. Me contaba en detalle lo que cada uno de ellos había dicho sobre él y nuestro gobierno por la firma del acuerdo. No me lo contaba enojado o indignado.Lo que Héctor transmitía, era una profunda angustia. Pude percibirlo desde el primer momento y me llevó en muchas oportunidades a decirle ´Por favor Héctor no les des bolilla, te vas a enfermar, mirá cómo estás´", rememoró.La ex mandataria destacó que en la negociación de la firma del Memorándum "a Héctor lo había guiado no sólo su responsabilidad como canciller" sino además "su condición de judío creyente y practicante"."Lo recuerdo organizando mi primer viaje a Israel y Palestina en el año 2005. Era cónsul en New York cuando me dijo que la Universidad Hebrea de Jerusalén me iba a invitar a dar una conferencia y le gustaría acompañarme. Me sugirió que debía también visitar Palestina para honrar la postura histórica de la Argentina y el peronismo del reconocimiento de los dos estados", rememoró."Porque, claro, Héctor además de judío era por sobre toda las cosas argentino y peronista. Nunca he visto sufrir tanto a nadie por los ataques, las calumnias y las injurias que le propinaban", lamentó.Para Cristina Kirchner, "la persecución judicial posterior, dirigida por el actual gobierno y la insólita, aunque no inédita, calificación de traidores a la patria lo acabaron de demoler".En otro párrafo, la ex jefa de Estado enalteció el rol histórico que desempeñó Timerman en las gestiones para lograr la resolución de las Naciones Unidas sobre reestructuración de deuda soberana de los países que se dio "en el marco de nuestra defensa de los intereses nacionales contra la depredación de los fondos buitres".A su criterio, el ex ministro de Relaciones Exteriores fue "el verdadero artífice, junto a Axel Kicillof" de aquel hito que legitimó la posición argentina en el litigio internacional con los holdouts."Héctor había asumido esa tarea con la pasión de siempre y una dedicación inclaudicable", remarcó, y detalló que gracias a sus gestiones se consiguió que "el voto negativo de muchos países que estaban siendo presionados para votar negativamente se convirtieran en abstención", obteniendo "una victoria inédita en la historia de la diplomacia argentina"."En épocas de endeudamientos seriales. En tiempos de la vuelta al FMI y de diplomáticos que "reconocen" a los ingleses como autoridades en Malvinas, la figura de Héctor Timerman, no tengo ninguna duda, será recordada y reconocida por la historia por su dignidad y su incansable lucha por la defensa de los intereses nacionales. Querido Héctor: judío, peronista y por sobre toda las cosas argentino, gracias y hasta siempre", concluyó Cristina Kirchner.Timerman murió en la madrugada de este domingo a los 65 años tras batallar contra un avanzado cáncer de hígado que se había extendido a sus pulmones y huesos.