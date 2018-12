Macri hizo un balance positivo sobre el 2018

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El presidente Mauricio Macri hizo ayer un balance positivo del 2018, en tanto que de su propia gestión destacó "la enorme tarea de dar vuelta 70 años de vivir buscando el atajo". El mandatario aludió de esa manera al peronismo -como ya lo habían hecho en otras oportunidades funcionarios de su administración- para contrastarla con el cambio que a su criterio vino a marcar su gobierno en la historia argentina."Estamos afrontando la enorme tarea de dar vuelta 70 años de vivir buscando el atajo. Y cambiar esa tendencia es un desafío gigante. Tiene obstáculos, detractores, días malos y días buenos", advirtió Macri en una columna que firmó este domingo en el portal Infobae."Porque significa cambiar la manera en la que siempre se hicieron las cosas. Es intentar poner luz donde siempre hubo oscuridad. Es debatir lo que nunca se debatió. Es enfrentar mafias que hace décadas nadie se animó a enfrentar. Es buscar la transparencia en cada cosa que hacemos. Es impulsar en serio el federalismo", enumeró.También vinculó esta tarea a la obligación de "decir la verdad y no lo que el otro quiere escuchar", de "rendir cuentas", de "no ser demagogos, proponiendo soluciones mágicas"."Es no tener como máximo objetivo perpetuarse en el poder. Es terminar con los privilegios y los acomodos", resaltó.Respecto de esto último, el mandatario aseguró que "la impunidad se está acabando en la Argentina"."Estamos construyendo un Estado que rinde cuentas y combate la corrupción en una lucha constante, porque la impunidad se está acabando en la Argentina", señaló."Todos tienen que ir frente a la Justicia y rendir cuentas, desde la familia del Presidente hasta todos los que están en el poder, y no sólo de la política: también el empresariado, el sindicalismo, los jueces, todos. Nadie puede tener privilegios que signifiquen pasar por encima de otros", completó el jefe de Estado al respecto.Semanas atrás, el padre (Franco) y el hermano (Gianfranco) de Macri fueron citados a prestar declaración indagatoria en el marco de la investigación por una presunta trama de sobornos de la obra pública relacionada a "la causa de los cuadernos".Entre los logros de 2018, el Presidente mencionó la organización de la Cumbre del G20 y la "integración inteligente al mundo", la incautación "récord" de drogas en el marco de la lucha contra el narcotráfico, y la promoción de un debate plural sobre el aborto.Sobre la Cumbre del G20, destacó que en las 17 reuniones bilaterales que mantuvo "con los líderes más influyentes de la gobernanza mundial, todos manifestaron su apoyo y, especialmente, las ganas de participar de manera activa en el camino de desarrollo que emprendimos como sociedad".También el Presidente dedicó su párrafo al protagonismo del movimiento de mujeres en la sociedad argentina, y el deber del Estado de tomar nota de esa demanda creciente."El rol de la mujer está tomando el lugar protagónico que necesitamos como sociedad. Casi dos millones de personas vieron, solo en el canal digital del Senado, el debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Por primera vez en nuestra historia estamos discutiendo cosas que dábamos por sentado ante una sociedad que está cambiando y que exige una conversación seria permanentemente", puntualizó sobre el tema.Dijo que estos "son algunos de los pasos" dados "a lo largo de este año", y que fueron posibles pese a un "contexto complejo" que incluyó "la peor sequía en los últimos 50 años, la devaluación, la inflación y el aumento de la pobreza que habíamos empezado a reducir".