Pichetto descartó la unidad con Cristina

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El jefe del bloque Justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, desestimó nuevamente una posible alianza electoral con Cristina Kirchner al sostener que la ex presidenta "es una instancia del pasado que hay que dejar de lado".El dirigente explicó que hay "una demanda de la sociedad de construir una opción" de cara a los comicios del año que viene y consideró que "es muy importante la claridad y el compromiso con una alternativa que no se puede mezclar o fusionar con el kirchnerismo".En este sentido, le pidió al resto de la oposición "fortalecer la identidad, no tener ambigüedad en el mensaje" para avanzar con "un espacio político que exprese una visión republicana, democrática, federal y trabaje por la unidad nacional". "Mi decisión es trabajar por la candidatura presidencial en el espacio de Alternativa Federal, producto de una visión que tengo de país, de un aporte de ideas para el futuro que quiero plasmar en un escenario que tiene muy buenos candidatos", agregó Pichetto.Durante una entrevista con La Nación, el senador opinó que "la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner es una instancia del pasado que hay que dejar de lado construyendo una alternativa para el presente y para el futuro". "No estoy de acuerdo con el falso concepto de unidad que implicaría subordinarse nuevamente a la candidatura de ella. Creo que el peronismo tiene que renovarse y que hay que construir un programa, ideas para sacar al país de una crisis muy compleja, acentuada el último año con la devaluación, con el ingreso al Fondo y con el endeudamiento de corto plazo", señaló.Además, Pichetto aclaró que se va a presentar para Presidente y no como vice de alguien más: "Creo que tengo una experiencia dilatada y una visión del Estado argentino y una visión del futuro del país. También tengo actitudes de construcción de diálogos y de consensos", destacó.Por último, el dirigente sostuvo que el próximo Gobierno debería "edificar políticas de Estado, recuperar las Fuerzas Armadas, las de seguridad" y "el concepto del orden ciudadano con derechos y garantías". "No estoy hablando de un líder autoritario ni tengo nada que ver con (el electo presidente brasileño, Jair) Bolsonaro. Tengo una visión moderna, una comprensión de la sociedad en la que vivo. He votado por la ley de matrimonio igualitario, por la interrupción voluntaria del embarazo, por los derechos de la mujer. Pero también creo en el orden de la sociedad, en afianzar los niveles de seguridad ciudadana, en una tarea de reconstrucción de valores que es imprescindible para volver a tener una idea de Estado-nación", precisó.