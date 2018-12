Agredido y abandonado al costado de la ruta

Siendo aproximadamente la 1.45 de la víspera -madrugada del sábado-, personal policial de la Subcomisaría Nº 2 de Ataliva recibió un llamado telefónico de parte de un hombre, que alertaba de que hacía instantes, al pasar por la rotonda de la Ruta Nº 13 en el acceso a Ataliva, vio una persona tirada a un costado de la ruta.

Constituidos en el lugar, se constató que se trataba de un menor de edad, identificado como Tomás M., de 17 años, domiciliado en esa localidad, quién evidenciaba signos de haber sido agredido físicamente.

Tras preguntas efectuadas este manifestó que momentos antes fue agredido por dos varones mayores de edad, pero que no quería realizar denuncia alguna al respecto; no obstante a ello accedió a prestar entrevista de lo sucedido.

Tras ser examinado por un médico de SAMCo local, se acompañó al menor a su domicilio.



¿EL MISMO MENOR

DETENIDO POR ROBO?

Luego de tomar conocimiento del ingreso de desconocidos a instalaciones del Club Independiente de Ataliva, desde donde se sustrajeron diversos elementos, rápidamente la Policía local llevó adelante distintas investigaciones.

El encargado del Bar dio cuenta de que en la madrugada del sábado, autores ignorados, habrían ingresado por un ventiluz del baño al bar, y habrían sustraído varias cajas de vino, algunas gaseosas y cigarrillos.

Producto de las pesquisas se logró determinar que no sería ajeno al suceso un joven de 17 años, llamado Tomás M.

Arribados a su domicilio, se halló parte de lo sustraído por lo que se procedió al secuestro de lo hallado y a la detención del menor edad.

Una vez finalizados los trámites legales pertinentes, el mismo fue restituido a su progenitora.

Labor realizada por personal de la Subcomisaría Nº 2 de Ataliva. De lo actuado se dio conocimiento al Juzgado de Menores de Rafaela, siendo que a las 3.00 el jovencito fue entregado a su progenitora.



CONJETURA

No se pudo confirmar oficialmente si este hecho de robo tendría relación con el joven agredido y hallado tirado al costado de la ruta, ya que en ambos hechos aparece nombrado Tomás M. de 17 años, domiciliado en Ataliva.

A modo de conjetura periodística, se podría establecer, que luego de haber consumado el robo en la madrugada del sábado, el joven podría haber sido agredido en un presunto caso de “justicia por mano propia”.

O por lo menos se puede conjeturar que siendo en los dos casos Tomás M., de 17 años, de Ataliva, ambos sucesos podrían guardar relación entre sí.