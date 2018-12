Cambios importantes tendrá Súper TC22000

Año nuevo, ¿cambios en el formato de las categorías? El actual director deportivo de Súper TC2000, Edgardo Fernández, en diálogo con el equipo "Campeones", adelantó cómo será el nuevo itinerario de la divisional, que se decidió en la reunión con los equipos, y además en qué se enfocarán respecto a la Fórmula 2.0.

Fernández, desde el momento que asumió como responsable de la parte deportiva del STC2000, tuvo que tomar decisiones con la mayor rapidez, y entre ellas los impulsores que se utilizarán en 2019

"Fue todo un proceso bastante rápido en estas dos últimas carreras. Trabajamos con los equipos; viajamos a ver las alternativas de motores que teníamos y tomamos la decisión con qué motor trabajar", expresó.

"Después tuvimos la reunión de interfábricas, donde los equipos y las fábricas aprobaron el proyecto, para que la empresa proveedora sea la que avance en los motores".

También, el director deportivo adelantó algunas variables con respecto a la temporada: "Sería un campeonato lineal de doce carreras. Después vamos a trabajar sobre el proyecto de partidas detenidas. Me parece que tanto para los pilotos, como para el público tiene un toque extra de adrenalina vivir la partida detenida y en la reunión estuvieron todos muy convencidos de esto. En función de eso se tendrá que ir escribiendo todo".

Fernández sostuvo que "tenemos ganas de trabajar con el proyecto de box abierto, más para que haya más interacción entre los equipos y los pilotos en todos los detalles de puesta a punto, para darle más de interés a la clasificación, que no era demasiado interesante".

Sobre el formato de las carreras reconoció que "no lo vimos, ya que tratamos de ponerle el foco a los temas que reclamaban una mayor urgencia".

Con respecto a la Fórmula 2.0 dijo: "Estamos trabajando mucho. De hecho todo el trabajo se enfocó en los motores, porque hubo problemas durante las últimas fechas, los cuales ya están resueltos. Ya incorporamos centralinas y cableado nuevo. Nos queda pendiente tener reuniones con los equipos para darle una forma definitiva porque es una categoría que merece recuperar el nivel que mostró durante tantos años".



EL REGLAMENTO

Aún está en estudio, pero es una cierta posibilidad que el reglamento técnico de Súper TC2000 podría ser abierto en las primeras tres fechas de 2019, una vez que se inicie el torneo el 7 de abril en Alta Gracia y en donde se estrenará oficialmente el motor Oreca 2.0 Turbo de 4 cilindros.

De esta manera, tanto en la prueba cordobesa, como en las competencias que se anuncian para el 28 de abril y el 19 de mayo, los diferentes equipos podrán ir evaluando junto a los técnicos de la categoría el funcionamiento del motor, tratando de equiparar el rendimiento de cada marca.

Se confirmó que en enero estarán llegando técnicos de la empresa francesa para asesorar a sus pares argentinos sobre las características y funcionamiento del motor, que contará con una potencia de 370 HP a 7000 RPM.