El Adiós a un año de frustraciones

Se desgajan las últimas hojas de éste 2018 y como es natural, llaman a reflexiones y miradas finales de los acontecimientos de un año, cargado emocionalmente y con un dejo de frustración, particularmente en el terreno del fútbol de nuestro país, tan poco agraciado en los temas vinculados a la Selección Mayor.

En los archivos de la memoria colectiva, ya nada queda de los sucesos de Rusia, algo así como un oportuno mecanismo que suele borrar, esos momentos de disgusto para darle lugar, a la implacable terapia del paso del tiempo.

Claro que no hablamos de la vida de las personas, ni de los pueblos, estoy persuadido que afortunadamente, nos ocupan e interesan como comunidad organizada, temas más importantes inherentes, acaso, a esos factores comunes; son solo hechos deportivos que tienen un margen definido, pero que por tratarse de una debilidad, en muchas ocasiones, ocupan grandes espacios en nuestra rutina.

Ya lo expresaba con notable empatía el escritor mendocino Rodolfo Braceli en su libro “De Fútbol Somos”, cuando en uno de sus párrafos afirma:

“Aparte de un juego fascinante para quienes se permiten aprender a leerlo (es decir, sufrirlo y gozarlo), el fútbol es una baraja. Esa baraja, además de lo único que no se puede sobornar, el azar, incluye estética, ética, religión, superstición, patria. Por su condición de prodigioso espejo, pongámoslo en el ángulo que lo pongamos, nos espeja. Nos hace ver. Nos deja ver. Quiero decir: que más allá de lo que el juego depara, el fútbol nos permite ver, por ejemplo:

· La superstición como forma de violencia.

· La cábala como herramienta que intenta violentar lo que se decide en esto que llamamos realidad.

· El uso de la cábala como doping espiritual y coima al Más Allá.

. La religión usada para conseguir “favores” especiales de los Altos Cielos en la contienda deportiva.

· La confusión, muy propiciada, entre religión y superstición, con la anuencia del alto clero.

Gracias al fútbol podemos vernos, aprendernos y, tal vez, modificarnos. Aparte del entretenimiento, el fútbol puede ser una forma de conocimiento. ¿Más ejemplos?

· A través del fútbol podemos observar la diferencia que hay entre amor propio y amor por lo propio. Éste, el amor por lo propio, es amor genuino. El amor propio no es otra cosa que odio virtual.

· El fútbol, como ninguna otra actividad, pone en evidencia el error, básicamente discriminador, de atribuir los grandes bolsones de pensamiento mágico y el ejercicio de la superstición a las clases sociales más bajas.”

De manera que no hay muchos más caminos a recorrer si procuramos entender este fenómeno, irreplicable en el resto del planeta.



VOLVER TEMPRANO A CASA

Ahí está nuestro súper héroe una vez más, abatido y con un nivel de desdicha que lo avasalla; dije que ya lo había borrado de mi disco rígido pero ahora lo veo otra vez; Argentina abandonaba por la puerta de servicio ese mundial, al que habíamos entrado por la ventana, un inexorable destino cuando el resultado, presenta un hilo conductor con el procedimiento.

Lo miro desde el pupitre de prensa del Diario LA OPINION, no sorprende, pero duele, me consuelo con el viejo adagio “nunca es triste la verdad…” sin embargo, la ilusión que en alguna medida es pariente cercana de la ingenuidad, había armado una base de expectativa favorable, que ante el impacto de tal desazón, hizo estragos en el alma de los miles de argentinos, que se trasladaron en procesión a esa remota ciudad.

Messi sigue allí, recibe las condolencias de los rivales y ensaya sin éxito, una arenga para con quienes por primera vez, llegaban en colores celestes y blancos, a defender una historia.

Es la imagen de la impotencia, frente a la cual, no hay rebeldía posible, solo el anhelo de una resignación que nos aleje de esa contaminación y porque no, de esa abstinencia de títulos que ahora, acumula un cuarto de siglo.

Levanto mis trastos y resuelvo echar una última mirada a ese imponente estadio, testigo de una de las jornadas más tristes del fútbol de nuestro país, que pese a esa sequía de logros importantes, reincide en ilusión y esperanza cada vez, que el himno llama a la competencia en cualquier parte del mundo.

Lionel hace rato que se fue con sus compañeros, tampoco quedan rastros de los feligreses ni banderas, solo rumores que se alejan en la inmensidad, con preguntas que nunca encontraran un rescoldo de argumentos sanadores.

Mediaba julio, pero ya era como un final de año, ese que para los argentinos futboleros, duro, mientras la llama de esa esperanza mundialista estuvo viva; lo que vino después y que hoy expira cronológicamente, fue la continuidad de una zaga donde los desaciertos, jalonaron este tiempo.

Con la nostalgia por aquello que termina, pero también, en este caso, con alivio de cerrar una etapa para nada productiva, anhelamos que el año nuevo, nos entregue rápidas señales que estimulen nuestros mejores sentimientos de hinchas.