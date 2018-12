Agustín Canapino y su "aventura" en Daytona

Agustín Canapino viajará mañana hacia los Estados Unidos para cumplir con el itinerario previo a las "24 Horas de Daytona"."Estoy disfrutando cada día de esta previa. Para mí es toda una aventura poder estar en esta competencia a nivel mundial. Es un auto superior a lo que estaba acostumbrado. Así que me estoy preparando fuerte", dijo el piloto arrecifeño.Al mismo tiempo, el tres veces campeón del Turismo Carretera contó cómo fue su primera experiencia con el equipo de su compatriota Ricardo Juncos."Me encontré con algo impresionante. Estaba sentado en su oficina y de fondo veía la tribuna del circuito de Indianápolis, no lo podía creer. La infraestructura que tiene es de primer nivel", expresó Agustín."Estuvimos en la punta e incluso más rápidos que el equipo con el cual va a correr Fernando Alonso. Es prácticamente un Fórmula 1 con techo, con mucha potencia. Las primeras dos vueltas que completé dije: ¿Qué hago acá?, ¿dónde me metí?, ¿para qué vine si yo estaba tan tranquilo en Argentina? Pero empecé a acostumbrarme y mis pensamientos fueron cambiando".Por otro lado, Canapino admitió que debe trabajar la parte muscular del cuello: "Es lo que más tengo que trabajar. Es cuestión de acostumbrarse y mejorar músculos que no están acostumbrados. Lo único que tengo que mejorar y acostumbrarme es el cuello", agregó.Posteriormente explicó la razón: "El Cadillac tiene mucha potencia, pero estoy acostumbrado al TC. Lo que me sorprendió es el freno y al momento de doblar. Es otra dimensión. Es lo que me está costando y lo que tengo que mejorar, paso a paso, porque se va muy rápido".Con respecto a las pruebas nocturnas, el piloto de Arrecifes manifestó: "Se ve mucho menos de lo que me imaginaba. La terrible velocidad que va el auto es realmente un desafío grande manejar en esas condiciones. Las señalizaciones son normales, ya que en el tablero se va marcando todo. El gran desafío es el tráfico, es lo que más te desafía en una competencia tan particular como la de Daytona".